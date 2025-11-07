Jharkhand News: जमशेदपुर में एक ही दिन चोरों ने किया दो जगह हाथ साफ, लाखों का सामान ले हुए फरार

Jharkhand News: झारखंड के जमशेदपुर में चोरों का तांडव सर चढ़ कर बोल रहा है. यहां दिन दहाड़े चोरी करने का मामला सामने आ रहा है. बीते दिन चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया हैं. पहला मामला बिरसानगर से आ रहा हैं, जहां एक शिक्षिका के घर पर दिन दहाड़े चोरी की गई. इस घटना के वक्त निधि सिंह टेल्को वैली व्यू स्कूल में पढ़ाने गई थीं, जबकि उनके दोनों बच्चे स्कूल में थे. लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा पाया, जिसके बाद उन्होंने अपने सभी कमरों की तालाशी की और पाया कि बेडरूम से सारे जेवर व नगद गायब थे.

जानकारी के अनुसार पहले चोरों ने बिल्डिंग में छठे फ्लोर के एक फ्लैट पर चोरी को अंजाम देने की कोशिश की थी लेकिन वह उस गेट को तोड़ने में असफल रहे. उसके बाद उन्होंने शिक्षिका निधि सिंह के फ्लैट के ताले को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया. चोरों ने शिक्षिका के घर से करीब 50 से 60 लाख रुपये के सोने के आभूषण और 15 हजार नकद की चोरी की. महिला के पति ने बताया कि इस अपार्टमेंट में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं. करीब एक साल पहले तीन से चार फ्लैट में चोरी हुई थी. फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है और टीम जांच में जुट गई है.

दूसरी चोरी की घटना-

तो वहीं दूसरी ओर गोलमुरी थाना क्षेत्र के सदभावना मार्केट के एक दुकानदार अप्पा राव के कार्यालय का ताला तोड़ कर चोरों ने 30 हजार रुपयों की चोरी की. अप्पा राव ने इसकी सूचना गोलमुरी थाना को दी है. पुलिस इस मामले की छानबीन मे जुट गई है.

बिरसानगर में लाखों का गहना लेकर उड़ गए तो वंही गोलमुरी में दुकानदार के कार्यालय से 30 हजार की चोरी की घटना ने पुलिस के नींद को उड़ा दिया है. अब देखना यह है कि पुलिस चोरी की घटना पर लगाम कब तक लगा पाती है.

