Jharkhand News: जमशेदपुर में एक ही दिन चोरों ने किया दो जगह हाथ साफ, लाखों का सामान ले हुए फरार

Jharkhand News: झारखंड के जमशेदपुर में आए दिन चोरी की घटना देखने को मिल रही हैं. इस बार चोरों एक ऐसे इलाके में चोरी की घटना को अंजाम दिया हैं, जहां पर चोरी करना आसान नहीं है. दरअसल यहां एक फ्लैट में चोरी और दूसरे मामले में दुकान में चोरी की गई हैं. जाने खबर पढ़ कर पूरा मामला क्या हैं.
Trending Photos
Jharkhand News: झारखंड के जमशेदपुर में चोरों का तांडव सर चढ़ कर बोल रहा है. यहां दिन दहाड़े चोरी करने का मामला सामने आ रहा है. बीते दिन चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया हैं. पहला मामला बिरसानगर से आ रहा हैं, जहां एक शिक्षिका के घर पर दिन दहाड़े चोरी की गई. इस घटना के वक्त निधि सिंह टेल्को वैली व्यू स्कूल में पढ़ाने गई थीं, जबकि उनके दोनों बच्चे स्कूल में थे. लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा पाया, जिसके बाद उन्होंने अपने सभी कमरों की तालाशी की और पाया कि बेडरूम से सारे जेवर व नगद गायब थे.
जानकारी के अनुसार पहले चोरों ने बिल्डिंग में छठे फ्लोर के एक फ्लैट पर चोरी को अंजाम देने की कोशिश की थी लेकिन वह उस गेट को तोड़ने में असफल रहे. उसके बाद उन्होंने शिक्षिका निधि सिंह के फ्लैट के ताले को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया. चोरों ने शिक्षिका के घर से करीब 50 से 60 लाख रुपये के सोने के आभूषण और 15 हजार नकद की चोरी की. महिला के पति ने बताया कि इस अपार्टमेंट में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं. करीब एक साल पहले तीन से चार फ्लैट में चोरी हुई थी. फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है और टीम जांच में जुट गई है.
दूसरी चोरी की घटना-
तो वहीं दूसरी ओर गोलमुरी थाना क्षेत्र के सदभावना मार्केट के एक दुकानदार अप्पा राव के कार्यालय का ताला तोड़ कर चोरों ने 30 हजार रुपयों की चोरी की. अप्पा राव ने इसकी सूचना गोलमुरी थाना को दी है. पुलिस इस मामले की छानबीन मे जुट गई है.
बिरसानगर में लाखों का गहना लेकर उड़ गए तो वंही गोलमुरी में दुकानदार के कार्यालय से 30 हजार की चोरी की घटना ने पुलिस के नींद को उड़ा दिया है. अब देखना यह है कि पुलिस चोरी की घटना पर लगाम कब तक लगा पाती है.
झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!