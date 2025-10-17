दुबई में बैठा प्रिंस खान जमशेदपुर के व्यापारियों से मांग रहा रंगदारी, विधायक सरयू राय ने विदेश मंत्रालय को लिखा लेटर

Jharkhand News: जमशेदपुर शहर से डराने धमकाने का मामला सामने आ रहा है.इन दिनों जमशेदपुर मे छोटे-छोटे अपराधी बड़े अपराधियों के नाम से व्यापारियों से रंगदारी कर उनसे फिरौती की मांग कर रहे है. ये अपराधी बड़े- बड़े डॉन जैसे प्रिंस खान, अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा जैसे बड़े अपराधियों के नाम पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं. इससे व्यापारियों में काफी ज्यादा डर का माहौल है. विधायक सरयू राय ने इस मामले का गंभीरता से लिया है, और पुलिस से जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजनें की मांग कर रहें है. सरयू राय ने तो साफ कहा कि प्रिंस खान दुबई मे बैठ कर झारखण्ड के व्यापारियों से रंगदारी मांगता है, प्रसाशन ने उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया है? उन्होंने कहा जब उन्होंने विधानसभा मे आवाज उठाया तो वहा कहा गया कि केंद्र सरकार को इस मामले मे करवाई करने के लिए पत्र द्वारा सूचित किया जाए. इनको केंद्र सरकार को जब पत्र के माध्यम से पूछा गया तो जवाब मिला की विदेश मंत्रालय को सूचना दी गई है. प्रिंस खान को गिरफ्तार करने के लिए, सरयू राय ने साफ किया अगर अपराधी विदेश से रंगदारी मांग रहा है. तो यहां के छोटे अपराधियों को भी गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजे वरना तो रंगदारी मांगने का काम रुकेगा नहीं.

इस मामले मे समाजसेवी सह व्यापारी शिव शंकर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार रंगदारी मांगने का मामला सामने आ रहा है. उससे व्यापारियों में डर का माहौल है. अगर व्यापारी डर जाएंगे तो यंहा से पलायन करेंगे, इससे राज्य सरकार को ही घाटा होगा. उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस से मांग किया है कि इस तरह रंगदारी मांगने वाले अपराधियों पर राज्य सरकार और पुलिस लगाम लगाए.

पूरे मामले मे जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि पुलिस शहर मे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए निरंतर काम कर रही है. एक वर्ष मे 92 आर्म्स पकड़ाया है. 150 से अधिक अपराधियों को जेल भेजा गया है. उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी से कोई भी अपराधी बड़े अपराधियों के नाम पर रंगदारी मांगे व्यापारी उसे पुलिस को इन्फॉर्म करें. पुलिस करवाई करेगी, साथ ही उन व्यापारियों को सुरक्षा भी प्रदान करेगी, उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, किसी भी बड़े अपराधियों के नाम से रंगदारी मांगी जाए तो पहले पुलिस को सूचना दें. पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजनें का काम करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट: रंजीत कुमार ओझा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!