Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2965151
Zee Bihar JharkhandJH Jamshedpur

दुबई में बैठा प्रिंस खान जमशेदपुर के व्यापारियों से मांग रहा रंगदारी, विधायक सरयू राय ने विदेश मंत्रालय को लिखा लेटर

झारखंड के जमशेदपुर शहर में बड़े अपराधियों के नाम से व्यापारियों से रंगदारी कर फिरौती मांगी जा रही है.व्यापारियों में भय का माहौल हैं. सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा डरने की अवश्यकता नहीं. रंगदारी मांगने पर पुलिस को करें इन्फॉर्म. पुलिस अपराधी पर करेगी करवाई.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:35 AM IST

Trending Photos

दुबई में बैठा प्रिंस खान जमशेदपुर के व्यापारियों से मांग रहा रंगदारी, विधायक सरयू राय ने विदेश मंत्रालय को लिखा लेटर
दुबई में बैठा प्रिंस खान जमशेदपुर के व्यापारियों से मांग रहा रंगदारी, विधायक सरयू राय ने विदेश मंत्रालय को लिखा लेटर

Jharkhand News: जमशेदपुर शहर से डराने धमकाने का मामला सामने आ रहा है.इन दिनों जमशेदपुर मे छोटे-छोटे अपराधी  बड़े अपराधियों के नाम से व्यापारियों से रंगदारी कर उनसे फिरौती की मांग कर रहे है. ये अपराधी बड़े- बड़े डॉन जैसे प्रिंस खान, अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा जैसे बड़े अपराधियों के नाम पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं. इससे व्यापारियों में काफी ज्यादा डर का माहौल है. विधायक सरयू राय ने इस मामले का गंभीरता से लिया है, और पुलिस से जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजनें की मांग कर रहें है. सरयू राय ने तो साफ कहा कि प्रिंस खान दुबई मे बैठ कर झारखण्ड के व्यापारियों से रंगदारी मांगता है, प्रसाशन ने उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया है? उन्होंने कहा जब उन्होंने विधानसभा मे आवाज उठाया तो वहा कहा गया कि केंद्र सरकार को इस मामले मे करवाई करने के लिए पत्र द्वारा सूचित किया जाए. इनको केंद्र सरकार को जब पत्र के माध्यम से पूछा गया तो जवाब मिला की विदेश मंत्रालय को सूचना दी गई है. प्रिंस खान को गिरफ्तार करने के लिए, सरयू राय ने साफ किया अगर अपराधी विदेश से रंगदारी मांग रहा है. तो यहां के छोटे अपराधियों को भी गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजे वरना तो रंगदारी मांगने का काम रुकेगा नहीं.

इस मामले मे समाजसेवी सह व्यापारी शिव शंकर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार रंगदारी मांगने का मामला सामने आ रहा है. उससे व्यापारियों में डर का माहौल है. अगर व्यापारी डर जाएंगे तो यंहा से पलायन करेंगे, इससे राज्य सरकार को ही घाटा होगा. उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस से मांग किया है कि इस तरह रंगदारी मांगने वाले अपराधियों पर राज्य सरकार और पुलिस लगाम लगाए.

पूरे मामले मे जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि पुलिस शहर मे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए निरंतर काम कर रही है. एक वर्ष मे 92 आर्म्स पकड़ाया है. 150 से अधिक अपराधियों को जेल भेजा गया है. उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी से कोई भी अपराधी बड़े अपराधियों के नाम पर रंगदारी मांगे व्यापारी उसे पुलिस को इन्फॉर्म करें. पुलिस करवाई करेगी, साथ ही उन व्यापारियों को सुरक्षा भी प्रदान करेगी, उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, किसी भी बड़े अपराधियों के नाम से रंगदारी मांगी जाए तो पहले पुलिस को सूचना दें. पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजनें का काम करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट: रंजीत कुमार ओझा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand newsJamshedpur News

Trending news

Jharkhand news
प्रिंस खान जमशेदपुर के व्यापारियों से मांग रहा रंगदारी सरयू राय ने लिखा लेटर
bihar chunav 2025
पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, एक क्लिक में पढ़िए बिहार चुनाव की 5 बड़ी खबरें
Kaimur News
कुदरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक सवार जोड़ी संग पकड़ा 16 किलो गांजा
bihar chunav 2025
पवन सिंह विवादों में उलझे रहे और खेसारी लाल यादव ने मार दी बाजी, अब बनेंगे विधायक!
Samrat Choudhary
11 करोड़ के मालिक, राइफल के शौकीन और 2 केस, सम्राट ने हलफनामे में दिखाई अपनी डिग्री
Jharkhand news
सोरेन सरकार ने कैदियों की जेल में मौज करा दी! अब सप्ताह में तीन दिन खाएंगे चिकन-मटन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समेत कई प्रत्याशी भरेंगे अपना पर्चा
bihar chunav 2025
भोजपुरी की 'आइटम क्वीन‌' को चिराग ने दिया टिकट, मढ़ौरा से सीमा सिंह लड़ेंगी चुनाव
Khesari Lal Yadav
लालू के 'लाल' बने खेसारी! RJD का मिला सिंबल, आज छपरा से भरेंगे नामांकन
bihar chunav 2025
PM मोदी की मां को गाली देने वाले शख्स को कांग्रेस ने दिया टिकट, जाले से उतारा