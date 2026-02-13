Advertisement
2007 का वो खूनी हत्याकांड और टाटा स्टील अधिकारी की मौत: देहरादून में मारे गए विक्रम शर्मा का काला चिट्ठा आया सामने

Vikram Sharma Jharkhand Connection: देहरादून में मारा गया मृतक विक्रम शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था. वह जमशेदपुर (झारखंड) का नामी बदमाश था. झारखंड में पुलिस का शिकंजा कसने पर वह (विक्रम शर्मा) रातों-रात लापता हो गया था और छिपकर रह रहा था, लेकिन अतीत ने उसे देहरादून में ढूंढ निकाला.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:10 PM IST

Trending Photos

विक्रम शर्मा का झारखंड कनेक्शन (फाइल फोटो)
Vikram Sharma Murder In Dehradun: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की शांत वादियां शुक्रवार (13 फरवरी) को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. यहां सिल्वर सिटी मॉल की जिम से लौट रहे स्टोर क्रशन संचालक विक्रम शर्मा की हत्या कर दी गई. विक्रम शर्मा की हत्या ने देश के बड़े अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को बेनकाब कर दिया है. मृतक विक्रम शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि जमशेदपुर (झारखंड) का नामी बदमाश और कुख्यात अखिलेश सिंह गिरोह का 'गुरु' था. 2 नवंबर, 2007 को जमशेदपुर के मशहूर 'श्री लेदर्स' के मालिक आशीष डे की हत्या में विक्रम शर्मा का नाम सबसे ऊपर था. 

विक्रम शर्मा का जमशेदपुर कनेक्शन

मृतक विक्रम शर्मा के तार झारखंड से जुड़े थे. उसने झारखंड में अपना गैंग स्थापित कर रखा और मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल था. करीब 10 साल पहले विक्रम शर्मा को झारखंड पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी. बता दें कि विक्रम सिंह के शागिर्द रहे अखिलेश सिंह ने साल 2008 में टाटा स्टील के सुरक्षा अधिकारी जयराम सिंह और ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा की हत्या कर झारखंड को दहला दिया था.

लापता डॉन का अंत

पुलिस की दबिश बढ़ने पर विक्रम रातों-रात झारखंड से लापता हो गया था और छिपकर रह रहा था, लेकिन अतीत ने उसे देहरादून में ढूंढ निकाला.

विक्रम-अखिलेश गिरोह की क्राइम डायरी

2007: श्री लेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या

2008: टाटा स्टील अधिकारी जयराम सिंह की हत्या.

2008: ट्रांसपोर्टर अशोक सिंह का मर्डर.

सीरियल क्राइम: जज आरपी रवि और कांग्रेस नेता नट्टू झा पर फायरिंग.

ये भी पढ़ें- बिहार में अदालतों को उड़ाने की 'सीरियल धमकी': जानें कैसे होती है कोर्ट की सुरक्षा?

विक्रम शर्मा: अपराध से अंत तक की खूनी टाइमलाइन

शुरुआत: साल 2007 में विक्रम सिंह का जरायम की दुनिया में उदय हुआ था.

2 नवंबर 2007: जमशेदपुर के साकची में मशहूर 'श्री लेदर्स' के मालिक आशीष डे की हत्या. इस हत्याकांड ने पूरे देश को चौंका दिया था. विक्रम शर्मा और उसके 'शिष्य' अखिलेश सिंह का नाम मुख्य आरोपियों में आया.

खूनी साल: सीरियल क्राइम (2008)

विक्रम शर्मा के संरक्षण में अखिलेश सिंह गिरोह ने जमशेदपुर में खूनी खेल खेला:

15 मार्च - 20 मार्च 2008: साकची में रवि चौरसिया और पूर्व जज आरपी रवि पर ताबड़तोड़ फायरिंग.

16 मई 2008: दहशत फैलाने के लिए दोबारा आशीष डे के घर पर गोलियां बरसाई गईं.

4 अक्टूबर 2008: बिष्टुपुर में टाटा स्टील के सुरक्षा अधिकारी जयराम सिंह की हत्या.

दिसंबर 2008: कीनन स्टेडियम के पास ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा का मर्डर.

गायब डॉन: फरारी का लंबा दौर (2009 - 2025)

पुलिस की बढ़ती दबिश और साक्ष्यों के बाद विक्रम शर्मा झारखंड से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया. विक्रम ने अपना ठिकाना बदला और सालों तक गुमनाम जिंदगी जिता रहा. माना जाता है कि वह पहचान छिपाकर उत्तराखंड और यूपी के इलाकों में शरण लिए हुए था.

अंतिम अध्याय: देहरादून में हिसाब (फरवरी 2026)

13 फरवरी 2026: देहरादून में विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

खुलासा: मर्डर के बाद जब पुलिस ने मृतक का प्रोफाइल खंगाला, तो जमशेदपुर के उस पुराने 'डॉन' का चेहरा सामने आया, जिसकी तलाश सालों से जारी थी.

