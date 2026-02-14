विक्रम शर्मा हत्याकांड: देहरादून में 'गैंगवार' या पुरानी रंजिश? जमशेदपुर के अंडरवर्ल्ड डॉन अखिलेश सिंह के 'राइट हैंड' की हत्या के बाद झारखंड में अलर्ट

Vikram Sharma Murder Case: देहरादून में जिस विक्रम शर्मा की गोलियों से भूनकर हत्या की गई, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि जमशेदपुर (लौहनगरी) के अपराध जगत का वह 'दिमाग' था, जिसने दशक भर पहले पूरे झारखंड को दहलाकर रख दिया था. जमशेदपुर में वह कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था.
Vikram Sharma Murder Case: विक्रम शर्मा की देहरादून में सरेराह हत्या ने भले ही जमशेदपुर के एक अपराधी को कम कर दिया, लेकिन पुलिस की टेंशन कम होने की जगह और बढ़ गई है. इस हत्याकांड से एक बार फिर खूनी 'गैंगवार' की आहट सुनाई दे रही है. पुलिस को आशंका है कि अब बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. यही वजह है कि झारखंड की पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए उत्तराखंड पुलिस की पूरी मदद करने में जुट गई है. अब दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हैं.
कैसे हुई विक्रम सिंह की हत्या?
जानकारी के अनुसार, विक्रम शर्मा देहरादून में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था. हमलावरों ने उसे तब निशाना बनाया जब वह अपने ठिकाने से बाहर निकला था. उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. देहरादून पुलिस अब आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और विक्रम के मोबाइल कॉल डिटेल्स (CDR) से आखिरी संपर्कों का पता लगा रही है.
कौन था विक्रम शर्मा?
विक्रम शर्मा को जमशेदपुर के सबसे बड़े डॉन अखिलेश सिंह का सबसे करीबी माना जाता था.
फाइनेंस का जिम्मा: वह गैंग के लिए फंड मैनेज करने और विवादित जमीनों के निपटारे में मुख्य भूमिका निभाता था.
फरारी की जिंदगी: वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस की नजरों से बचने के लिए उत्तराखंड में शरण लिए हुए था.
अशोक शर्मा हत्याकांड: विक्रम शर्मा का नाम चर्चित अशोक शर्मा हत्याकांड में भी आया था, जिसके बाद से वह पुलिस की 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में था.
गैंगवार की आशंका: अब किसका नंबर?
विक्रम की हत्या के बाद जमशेदपुर के अपराधी गुटों में हलचल बढ़ गई है. पुलिस को डर है कि इस हत्या का बदला लेने के लिए जमशेदपुर की सड़कों पर फिर से गोलियां चल सकती हैं. फिलहाल, जमशेदपुर एसएसपी ने शहर के संवेदनशील इलाकों और जेल में बंद गैंग के सदस्यों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है.