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खेल रही 5 साल की बच्ची का 55 साल के बुजुर्ग ने किया रेप, जामताड़ा में हैवानियत की हद पार

Jamtara Crime News: जामताड़ा में हैवानियत की हद पार कर देने वाली वारदात हुई है. यहां पर घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची के साथ 55 साल के बुजुर्ग रेप की घटना को अंजाम दिया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:42 PM IST

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जामताड़ा में खेल रही 5 साल की बच्ची को अधेड़ ने बनाया शिकार
जामताड़ा में खेल रही 5 साल की बच्ची को अधेड़ ने बनाया शिकार

Jamtara News: जामताड़ा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसे जान से मारने के प्रयास करने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान विधान बावरी (उम्र 55 वर्ष) के रूप में हुई है.

पीड़िता के पिता के अनुसार, घटना उस वक्त हुई जब बच्ची सुबह अपने घर के बाहर कुछ ही दूरी पर खेल रही थी. काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटी, तो उसकी मां उसे खोजने के लिए घर के पीछे की ओर गई. वहां का दृश्य देख मां के होश उड़ गए. आरोपी मासूम के साथ जबरदस्ती कर रहा था. 

परिजनों ने तत्काल इस घटना की सूचना जामताड़ा थाना पुलिस को दी और लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है. 

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महिला थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. पीड़िता से पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किया जा रहा है. 

पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति और धाराओं का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा. इस घटना के बाद से स्थानीय क्षेत्र में काफी आक्रोश देखा जा रहा है.

रिपोर्ट: देबाशीष भारती

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