'भाजपा ने कुछ खिलाकर नीतीश कुमार की मति भ्रष्ट कर दी', इरफान अंसारी का बड़ा हमला

Irfan Ansari: इरफान अंसारी ने कहा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर है, वह आखिर राज्यसभा क्यों जाएगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें शक है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कुछ ऐसा खिला दिया है, जिससे उनका मति भ्रम हो गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:10 PM IST

इरफान अंसारी का तीखा वार: BJP ने नीतीश कुमार को भ्रमित कर दिया
इरफान अंसारी का तीखा वार: BJP ने नीतीश कुमार को भ्रमित कर दिया

Irfan Ansari News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर है, वह आखिर राज्यसभा क्यों जाएगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें शक है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कुछ ऐसा खिला दिया है, जिससे उनका मति भ्रम हो गया है. अंसारी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत ऐसा माहौल बना रही है. उनके इस बयान के बाद बिहार और झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

वहीं, सांसद डॉ मुहम्मद जावेद आजाद ने नीतीश के सीएम पद को छोड़कर राज्यसभा जाने की तैयारी पर कहा कि बिहार के जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है. नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर बिहार के लोगों से वोट लिया गया था... अभी मात्र दो महीने सीएम के कुर्सी पर नीतीश कुमार के बैठने के नहीं हुए है कि उन्हें हटाने वाले है. सांसद ने कहा कि अगर भाजपा को सीएम की कुर्सी पर बैठना है तो फिर से चुनाव कराये और बहुमत मिले तो तब सीएम की कुर्सी पर कब्जा करें.

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर मधेपुरा में जदयू कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री से राज्यसभा जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की और कहा कि उन्हें बिहार की जनता के बीच रहकर ही राज्य का नेतृत्व करना चाहिए. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके काम पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुना था, न कि केवल एनडीए गठबंधन को. ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजने की चर्चा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावना के खिलाफ है.

कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए. पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आईं. इसके अलावा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल और पोशाक योजना, शराबबंदी जैसे फैसलों को भी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जोड़ा गया.

रिपोर्ट: देबाशीष भारती

यह भी पढ़ें: क्या बिहार से अलग होगा सीमांचल? कांग्रेस सांसद ने ने किया अलग राज्य की मांग

