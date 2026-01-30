Advertisement
स्थानीय टैलेंट को दरकिनार कर बाहरी खिलाड़ियों को मौका! JDCA के खिलाफ क्रिकेटरों का हल्ला बोल

Jamtara Cricket News: झारखंड के जामताड़ा में स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं और अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दिए जाने के विरोध में पिच पर धरना देकर मैच रोक दिया. खिलाड़ियों ने निष्पक्ष जांच और नई कमेटी के गठन की मांग की है. जेडीसीए और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:45 PM IST

Jamtara Cricket News: झारखंड के जामताड़ा में स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (जेडीसीए) के बीच विवाद गर्मा गया है. शहीद प्रमोद कुमार मेमोरियल सीनियर लीग के मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के विरोध में अचानक पिच पर धरना दे दिया, जिससे खेल रोकना पड़ा. टैलेंट हंट और क्रेजी स्क्वाड के बीच मैच के सात ओवर पूरे होने के बाद यह प्रदर्शन किया गया.

खिलाड़ियों का आरोप है कि जेडीसीए स्थानीय प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रहा है. जामताड़ा के खिलाड़ी आशुतोष दुबे ने बताया कि विरोध करने पर उन्हें बैन करने और करियर खत्म करने की धमकी दी जाती है. खिलाड़ियों का कहना है कि वर्तमान कमेटी पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रही है और इसके चलते स्थानीय खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिल रहे हैं.

धरना और प्रदर्शन के बाद पुलिस बल तैनात किया गया और खिलाड़ियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. निवास मंडल ने भी आरोप लगाया कि मानसिक दबाव के कारण कई खिलाड़ी जिले से बाहर जाकर खेल रहे हैं. यहां तक कि बालिका खिलाड़ी भी अन्य जिलों का रुख कर रही हैं.

जामताड़ा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव युगेश कुमार सिंह ने कहा कि पिच पर प्रदर्शन करना गलत था और इसकी जानकारी पुलिस और झारखंड क्रिकेट संघ को दी गई है. घटना से जुड़ा वीडियो भी संघ को सौंपा गया. अब मामले की निगाहें उपायुक्त और झारखंड क्रिकेट संघ पर टिकी हैं कि क्या चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होगी या विवाद मैदान पर ही अटका रहेगा.

