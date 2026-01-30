स्थानीय टैलेंट को दरकिनार कर बाहरी खिलाड़ियों को मौका! JDCA के खिलाफ क्रिकेटरों का हल्ला बोल

Jamtara Cricket News: झारखंड के जामताड़ा में स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (जेडीसीए) के बीच विवाद गर्मा गया है. शहीद प्रमोद कुमार मेमोरियल सीनियर लीग के मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के विरोध में अचानक पिच पर धरना दे दिया, जिससे खेल रोकना पड़ा. टैलेंट हंट और क्रेजी स्क्वाड के बीच मैच के सात ओवर पूरे होने के बाद यह प्रदर्शन किया गया.

खिलाड़ियों का आरोप है कि जेडीसीए स्थानीय प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रहा है. जामताड़ा के खिलाड़ी आशुतोष दुबे ने बताया कि विरोध करने पर उन्हें बैन करने और करियर खत्म करने की धमकी दी जाती है. खिलाड़ियों का कहना है कि वर्तमान कमेटी पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रही है और इसके चलते स्थानीय खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: झारखंड के दो दिग्गजों का मिलन: सीएम हेमंत सोरेन से मिले 'कैप्टन COOL' धोनी

Add Zee News as a Preferred Source

धरना और प्रदर्शन के बाद पुलिस बल तैनात किया गया और खिलाड़ियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. निवास मंडल ने भी आरोप लगाया कि मानसिक दबाव के कारण कई खिलाड़ी जिले से बाहर जाकर खेल रहे हैं. यहां तक कि बालिका खिलाड़ी भी अन्य जिलों का रुख कर रही हैं.

जामताड़ा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव युगेश कुमार सिंह ने कहा कि पिच पर प्रदर्शन करना गलत था और इसकी जानकारी पुलिस और झारखंड क्रिकेट संघ को दी गई है. घटना से जुड़ा वीडियो भी संघ को सौंपा गया. अब मामले की निगाहें उपायुक्त और झारखंड क्रिकेट संघ पर टिकी हैं कि क्या चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होगी या विवाद मैदान पर ही अटका रहेगा.