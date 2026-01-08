18-0 से अविश्वास प्रस्ताव हारीं राधा रानी सोरेन, जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी खाली

Radha Rani Soren: जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन अविश्वास प्रस्ताव में पद से हटा दी गई. अब जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी खाली है. राधा रानी सोरेन 18-0 से अविश्वास प्रस्ताव हारीं है.
Jamtara Zila Parishad: जामताड़ा जिला परिषद की अध्यक्ष राधा रानी सोरेन के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया. कुल 19 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि एक सदस्य ने कोरा मतपत्र डाला. तीन-चौथाई से अधिक मत मिलने के कारण राधा रानी सोरेन को अध्यक्ष पद से विमुक्त कर दिया गया.
यह अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद सदस्य दीपिका बेसरा की तरफ से लाया गया था. सदस्यों ने राधा रानी सोरेन पर समय पर बैठक नहीं बुलाने और सदस्यों से समन्वय नहीं रखने के आरोप लगाए. मतदान प्रक्रिया में झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और दुमका सांसद नलिन सोरेन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. दोनों नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया.
वहीं, पद से हटने के बाद राधा रानी सोरेन ने उपायुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत वोटिंग कराई गई. उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताया. इस पर उपायुक्त रवि आनंद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह नियमसम्मत, पारदर्शी और वीडियोग्राफी के साथ संपन्न कराई गई है.
जिला पंचायत सदस्य दीपिका बेसरा ने कहा कि अध्यक्ष लगातार बैठक नहीं बुला रही थीं और सदस्यों से कोई तालमेल नहीं था. इसलिए मजबूरी में हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा. वहीं, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह लोकतंत्र है, यहां बहुमत का फैसला सर्वोपरि होता है. जो निर्णय आया है, वह सभी को स्वीकार करना चाहिए. सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि सभी सदस्यों ने स्वतंत्र रूप से मतदान किया है. इसमें किसी तरह का दबाव नहीं था.
वहीं, निवर्तमान अध्यक्ष राधा रानी सोरेन ने भी इस पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ पहले से साजिश रची गई थी. उपायुक्त की भूमिका संदिग्ध है, यह निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं थी. जामताड़ा के डीसी रवि आनंद ने कहा कि सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं. पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार और पारदर्शिता के साथ कराई गई है.
