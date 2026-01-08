Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3067794
Zee Bihar JharkhandJH Jamtara

18-0 से अविश्वास प्रस्ताव हारीं राधा रानी सोरेन, जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी खाली

Radha Rani Soren: जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन अविश्वास प्रस्ताव में पद से हटा दी गई. अब जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी खाली है. राधा रानी सोरेन 18-0 से अविश्वास प्रस्ताव हारीं है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:54 PM IST

Trending Photos

जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन अविश्वास प्रस्ताव में पद से हटीं
जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन अविश्वास प्रस्ताव में पद से हटीं

Jamtara Zila Parishad: जामताड़ा जिला परिषद की अध्यक्ष राधा रानी सोरेन के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया. कुल 19 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि एक सदस्य ने कोरा मतपत्र डाला. तीन-चौथाई से अधिक मत मिलने के कारण राधा रानी सोरेन को अध्यक्ष पद से विमुक्त कर दिया गया.

यह अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद सदस्य दीपिका बेसरा की तरफ से लाया गया था. सदस्यों ने राधा रानी सोरेन पर समय पर बैठक नहीं बुलाने और सदस्यों से समन्वय नहीं रखने के आरोप लगाए. मतदान प्रक्रिया में झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और दुमका सांसद नलिन सोरेन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. दोनों नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया.

वहीं, पद से हटने के बाद राधा रानी सोरेन ने उपायुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत वोटिंग कराई गई. उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताया. इस पर उपायुक्त रवि आनंद ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह नियमसम्मत, पारदर्शी और वीडियोग्राफी के साथ संपन्न कराई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

जिला पंचायत सदस्य दीपिका बेसरा ने कहा कि अध्यक्ष लगातार बैठक नहीं बुला रही थीं और सदस्यों से कोई तालमेल नहीं था. इसलिए मजबूरी में हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा. वहीं, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह लोकतंत्र है, यहां बहुमत का फैसला सर्वोपरि होता है. जो निर्णय आया है, वह सभी को स्वीकार करना चाहिए. सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि सभी सदस्यों ने स्वतंत्र रूप से मतदान किया है. इसमें किसी तरह का दबाव नहीं था.

वहीं, निवर्तमान अध्यक्ष राधा रानी सोरेन ने भी इस पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ पहले से साजिश रची गई थी. उपायुक्त की भूमिका संदिग्ध है, यह निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं थी. जामताड़ा के डीसी रवि आनंद ने कहा कि सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं. पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार और पारदर्शिता के साथ कराई गई है.

यह भी पढ़ें: दावोस में गूंजेगा 'जोहार', CM सोरेन के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा

रिपोर्ट: देबाशीष भारती

TAGS

Radha Rani SorenJamtara Zila Parishad

Trending news

CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर व्यक्त की संवेदना
Bihar News
बिहार को बुरी नजर से देखने वालों का क्या उपाय है? जानें Grok ने क्या दिया जवाब
West Bengal Election 2026
बंगाल में बिहारी दलों की साख दांव पर, क्या इस बार खाता खोलेंगे नीतीश, मांझी और चिराग
MNREGA
Patna News: कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ संग्राम', 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा आंदोलन
patna news
पटना के NMCH में दोगुने होंगे बेड, अब एक ही परिसर में होगी पढ़ाई और इलाज
ASI Ajay Kumar Pandey
रात को ड्यूटी पर थे ASI अजय कुमार पांडेय, सीने में उठा तेज दर्द और फिर हो गई मौत
delhi riots
दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद थे RJD नेता मीरान हैदर, 5 साल बाद हुई रिहाई
Samastipur News
Samastipur: नए साल में जहरीली शराब से पहली मौत, मृतक के बेटे की आंखों की रोशनी गई
CM Hemant Soren
दावोस में गूंजेगा 'जोहार', CM सोरेन के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा
West Champaran news
मछली का अचार! चौंक गए न... स्वाद लेना है तो बिहार में यहां पधारिए