'मैं आत्महत्या कर रहा हूं', पिता को बेटे ने किया वीडियो कॉल, फिर लगा ली फांसी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2908711
Zee Bihar JharkhandJH Jamtara

'मैं आत्महत्या कर रहा हूं', पिता को बेटे ने किया वीडियो कॉल, फिर लगा ली फांसी

Jamtara Latest News: जामताड़ा में एक इंटर छात्र ने वीडियो कॉल पर पिता से कहकर फांसी लगा ली. घटना के वक्त घर के सभी सदस्य गणेश पूजा मेला घूमने गए थे. जामताड़ा के राजवाड़ी स्थित शाखा बस्ती में रविवार रात 8 बजे के आसपास सनसनीखेज घटना घटी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 04, 2025, 04:39 PM IST

Trending Photos

पिता को वीडियो कॉल कर बेटे ने कहा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं
पिता को वीडियो कॉल कर बेटे ने कहा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं

Jamtara/जामताड़ा: झारखंड के जामताड़ा से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां एक इंटरमीडिएट के छात्र ने अपने पिता को वीडियो कॉल कर कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं. इसके बाद वह फांसी पर झूल गया. यह घटना रविवार रात 8 बजे की है, जब परिवार के सभी सदस्य एक गणेश पूजा मेले में गए हुए थे.

घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया
जामताड़ा के राजवाड़ी स्थित शाखा बस्ती में हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. यहां पर इंटर आर्ट्स के छात्र सौरभ पाल पुत्र अजय पाल ने फांसी लगा कर जान दे दी. 

सौरभ पाल ने गमछा लगाकर अपनी जान ले ली
बताया जा रहा है कि जब उसने अपने पिता को फोन किया तो पिता ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की. उन्होंने परिवार को घर लौटने के लिए कहा. साथ ही अजय पाल ने पड़ोसियों को भी सूचित किया, लेकिन जब तक वे घर पहुंचे सौरभ पाल ने गमछा लगाकर अपनी जान ले ली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: गोलियों से दहला सासाराम का ये गांव, एक शख्स की मौत, इलाके में दहशत

आखिर किन वजहों से छात्र ने किया सुसाइड?
वहीं, घरवालों के आते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया. युवक की इस आत्महत्या से पूरे इलाके में मातम छा गया है. फिलहाल, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर किन वजहों से छात्र ने इतना बड़ा कदम उठाया?

रिपोर्ट:DEBASHISH BHARATI

यह भी पढ़ें:दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jamtara News

Trending news

Jamtara News
'मैं आत्महत्या कर रहा हूं', पिता को बेटे ने किया वीडियो कॉल, फिर लगा ली फांसी
Jehanabad news
Jehanabad News: कर्मा विसर्जन बना काल! पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत
Bagha News Crime
चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता दोषी, भेजा गया जेल
Bihar News
बाप रे! ये पुलिस वाले तो खुद ही चोर निकले, अपने ही थाने में चोरी करते धरे गए
Rakesh Sinha
पलामू में शहीद जवानों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि,कहा-नक्सलियों को लेकर गंभीर
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: 5 से 15 नवंबर के बीच 2 से 3 चरणों में हो सकती है वोटिंग: सूत्र
Neelam Giri
बिग बास के घर में मना भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी का जन्मदिन,तकियों को रखकर बनाया 'N'
Akshara Singh news
नीले रंग की साड़ी में अक्षरा सिंह को देख फैंस बोले, 'क्लासिक ब्यूटी तो इसे कहते हैं'
Nidhi Jha News
भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा ने ब्लू साड़ी में बिखेरा जलवा, जीता फैंस का दिल
Bihar bandh
देश में पहली बार बंद का आयोजन कब हुआ था, राजा-महाराजाओं के समय कैसे होता था विरोध?
;