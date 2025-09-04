'मैं आत्महत्या कर रहा हूं', पिता को बेटे ने किया वीडियो कॉल, फिर लगा ली फांसी

Jamtara Latest News: जामताड़ा में एक इंटर छात्र ने वीडियो कॉल पर पिता से कहकर फांसी लगा ली. घटना के वक्त घर के सभी सदस्य गणेश पूजा मेला घूमने गए थे. जामताड़ा के राजवाड़ी स्थित शाखा बस्ती में रविवार रात 8 बजे के आसपास सनसनीखेज घटना घटी.
Trending Photos
Jamtara/जामताड़ा: झारखंड के जामताड़ा से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां एक इंटरमीडिएट के छात्र ने अपने पिता को वीडियो कॉल कर कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं. इसके बाद वह फांसी पर झूल गया. यह घटना रविवार रात 8 बजे की है, जब परिवार के सभी सदस्य एक गणेश पूजा मेले में गए हुए थे.
घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया
जामताड़ा के राजवाड़ी स्थित शाखा बस्ती में हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. यहां पर इंटर आर्ट्स के छात्र सौरभ पाल पुत्र अजय पाल ने फांसी लगा कर जान दे दी.
सौरभ पाल ने गमछा लगाकर अपनी जान ले ली
बताया जा रहा है कि जब उसने अपने पिता को फोन किया तो पिता ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की. उन्होंने परिवार को घर लौटने के लिए कहा. साथ ही अजय पाल ने पड़ोसियों को भी सूचित किया, लेकिन जब तक वे घर पहुंचे सौरभ पाल ने गमछा लगाकर अपनी जान ले ली थी.
यह भी पढ़ें: गोलियों से दहला सासाराम का ये गांव, एक शख्स की मौत, इलाके में दहशत
आखिर किन वजहों से छात्र ने किया सुसाइड?
वहीं, घरवालों के आते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया. युवक की इस आत्महत्या से पूरे इलाके में मातम छा गया है. फिलहाल, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर किन वजहों से छात्र ने इतना बड़ा कदम उठाया?
रिपोर्ट:DEBASHISH BHARATI
यह भी पढ़ें:दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!