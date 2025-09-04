'मैं आत्महत्या कर रहा हूं', पिता को बेटे ने किया वीडियो कॉल, फिर लगा ली फांसी

Jamtara/जामताड़ा: झारखंड के जामताड़ा से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां एक इंटरमीडिएट के छात्र ने अपने पिता को वीडियो कॉल कर कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं. इसके बाद वह फांसी पर झूल गया. यह घटना रविवार रात 8 बजे की है, जब परिवार के सभी सदस्य एक गणेश पूजा मेले में गए हुए थे.

घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया

जामताड़ा के राजवाड़ी स्थित शाखा बस्ती में हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. यहां पर इंटर आर्ट्स के छात्र सौरभ पाल पुत्र अजय पाल ने फांसी लगा कर जान दे दी.

सौरभ पाल ने गमछा लगाकर अपनी जान ले ली

बताया जा रहा है कि जब उसने अपने पिता को फोन किया तो पिता ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की. उन्होंने परिवार को घर लौटने के लिए कहा. साथ ही अजय पाल ने पड़ोसियों को भी सूचित किया, लेकिन जब तक वे घर पहुंचे सौरभ पाल ने गमछा लगाकर अपनी जान ले ली थी.

आखिर किन वजहों से छात्र ने किया सुसाइड?

वहीं, घरवालों के आते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया. युवक की इस आत्महत्या से पूरे इलाके में मातम छा गया है. फिलहाल, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर किन वजहों से छात्र ने इतना बड़ा कदम उठाया?

रिपोर्ट:DEBASHISH BHARATI

