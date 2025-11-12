Jamui: युवाओं के लिए मिसाल बनीं 106 वर्षीय चमेली देवी, बूथ पर जाकर किया मतदान... साहस देख भावुक हुए लोग

Jamui News: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण के मतदान अब खत्म हो चुके हैं, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मतदान तो खत्म हो गया है, लेकिन दोनों ही चरणों में कई बूथों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसने हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी. इसी क्रम में दूसरे चरण के मतदान में चकाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चकाई बाजार स्थित बूथ संख्या 336 पर मंगलवार (11 नवंबर) को 106 वर्षीय मतदाता चमेली देवी ने मतदान कर मिसाल पेश की. इतनी अधिक उम्र में भी मतदान केंद्र तक पहुंचने के उनके साहस और जज्बे को देखकर वहां मौजूद अधिकारी, कर्मी और मतदाता भावुक हो उठे.

बूथ पर चमेली देवी का स्वागत

मतदान केंद्र पर पहुंचते ही सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह BPRO संजय कुमार ने स्वयं आगे बढ़कर चमेली देवी का स्वागत किया. उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि वे बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकें. मतदान के बाद बीपीआरओ ने उन्हें गाड़ी तक छोड़ने भी गए. इस दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनके जज्बे को सलाम किया. मतदान करने के बाद चमेली देवी ने कहा कि बिहार लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं सरकार को मजबूती देने के लिए अपने मत का उपयोग करूं. उन्होंने कहा कि मतदान करना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों है.

युवाओं से की ये खास अपील

उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे मतदान केंद्र जरूर जाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं. चमेली देवी ने कहा कि चुनाव का यह पर्व सभी को मिलजुलकर, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब वे इस उम्र में मतदान केंद्र तक आ सकती हैं तो युवाओं को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए. उनका यह जज्बा और लोकतंत्र के प्रति समर्पण पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गया है. इतना ही नहीं, बूथ पर मौजूद सभी लोगों ने उन्हें लोकतंत्र की सच्ची प्रहरी बताया.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला