Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2998390
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui: युवाओं के लिए मिसाल बनीं 106 वर्षीय चमेली देवी, बूथ पर जाकर किया मतदान... साहस देख भावुक हुए लोग

Jamui News: जमुई में एक मतदान केंद्र पर 106 साल की चमेली देवी पहुंची और अपने मत का इस्तेमाल किया. इस उम्र में भी लोकतंत्र के प्रति उनका प्रेम देखकर बूथ पर मौजूद लोग भावुक हो उठे. अपने इस कदम से चमेली देवी ने युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:39 AM IST

Trending Photos

Jamui: युवाओं के लिए मिसाल बनीं 106 वर्षीय चमेली देवी
Jamui: युवाओं के लिए मिसाल बनीं 106 वर्षीय चमेली देवी

Jamui News: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण के मतदान अब खत्म हो चुके हैं, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मतदान तो खत्म हो गया है, लेकिन दोनों ही चरणों में कई बूथों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसने हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी. इसी क्रम में दूसरे चरण के मतदान में चकाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चकाई बाजार स्थित बूथ संख्या 336 पर मंगलवार (11 नवंबर)  को 106 वर्षीय मतदाता चमेली देवी ने मतदान कर मिसाल पेश की. इतनी अधिक उम्र में भी मतदान केंद्र तक पहुंचने के उनके साहस और जज्बे को देखकर वहां मौजूद अधिकारी, कर्मी और मतदाता भावुक हो उठे. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

बूथ पर चमेली देवी का स्वागत
मतदान केंद्र पर पहुंचते ही सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह BPRO संजय कुमार ने स्वयं आगे बढ़कर चमेली देवी का स्वागत किया. उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि वे बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकें. मतदान के बाद बीपीआरओ ने उन्हें गाड़ी तक छोड़ने भी गए. इस दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनके जज्बे को सलाम किया. मतदान करने के बाद चमेली देवी ने कहा कि बिहार लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं सरकार को मजबूती देने के लिए अपने मत का उपयोग करूं. उन्होंने कहा कि मतदान करना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों है. 

Add Zee News as a Preferred Source

युवाओं से की ये खास अपील
उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे मतदान केंद्र जरूर जाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं. चमेली देवी ने कहा कि चुनाव का यह पर्व सभी को मिलजुलकर, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब वे इस उम्र में मतदान केंद्र तक आ सकती हैं तो युवाओं को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए. उनका यह जज्बा और लोकतंत्र के प्रति समर्पण पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गया है. इतना ही नहीं, बूथ पर मौजूद सभी लोगों ने उन्हें लोकतंत्र की सच्ची प्रहरी बताया.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Jamui News

Trending news

bihar chunav 2025
Jamui: युवाओं के लिए मिसाल बनीं 106 वर्षीय चमेली देवी, बूथ पर जाकर किया मतदान
CM nitish kumar
बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, एग्जिट पोल सही साबित होंगे: राजीव रंजन प्रसाद
bihar chunav 2025
रिकॉर्ड तोड़ मतदान के साथ द्वितीय चरण समाप्त, महिलाओं ने बनाया नया कीर्तिमान
Ghatshila byPoll
Ghatshila By Election 2025: घाटशिला उपचुनाव में 74.54 फीसदी मतदान, दो पर FIR भी दर्ज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: सभी 10 Exit Poll में NDA की वापसी के संकेत, महागठबंधन का बुरा हाल
Bihar Chunav Exit Poll 2025
इस एग्जिट पोल ने तो बता दिया हर सीट का हाल, जानिए आपके विधानसभा में कौन जीत रहा है?
bihar chunav 2025
एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!
Bihar chunav 2025
तेज प्रताप यादव ने सरकार को घेरा! दिल्ली ब्लास्ट और बिहार चुनाव पर दिया जोरदार बयान
bihar chunav 2025
‘बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जनता कर रही वोट’- बोले तारिक अनवर
Bihar Chunav Exit Poll 2025
एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के साथ NDA की वापसी, 'वोट चोरी' का मुद्दा भी रहा नाकाम