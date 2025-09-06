जमुई में पुलिस पर हमला करने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार, 45 पर केस दर्ज, मास्टरमाइंड महेश टुडू की तलाश तेज
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2911567
Zee Bihar JharkhandBH jamui

जमुई में पुलिस पर हमला करने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार, 45 पर केस दर्ज, मास्टरमाइंड महेश टुडू की तलाश तेज

जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के कदुआ तरी गांव में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. पुलिस अवैध शराब की बरामदगी और धंधे के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी. छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त कर नष्ट कर दी गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:36 PM IST

Trending Photos

जमुई में पुलिस टीम पर हमला
जमुई में पुलिस टीम पर हमला

जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के कदुआ तरी गांव में शुक्रवार की शाम पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. पुलिस की यह कार्रवाई गांव में अवैध शराब बरामदगी को लेकर की गई थी. इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पुलिसकर्मियों को घेर लिया और मारपीट की. घटना में एक महिला पदाधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

कैसे शुरू हुआ विवाद?
पटना मध्य निषेध विभाग ने सूचना दी थी कि कदुआ तरी गांव में बड़े पैमाने पर देशी शराब का अवैध निर्माण और भंडारण हो रहा है. इस आधार पर बरहट थाना की पुलिस टीम गांव पहुंची और छापेमारी की. छापेमारी में महेश टुडू के घर से भारी मात्रा में अर्ध-निर्मित चुलाई शराब बरामद की गई और उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. इसी कार्रवाई से ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने पुलिस दल पर हमला कर दिया.

शराब नष्ट करने के बाद गांव में माहौल अचानक बिगड़ गया. देखते ही देखते महिलाएं, पुरुष और बच्चे मौके पर जुट गए और पुलिसकर्मियों को घेरकर हमला कर दिया. लाठी-डंडों और पारंपरिक हथियारों से प्रहार किए गए. ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने की भी कोशिश की. इस दौरान महिला पदाधिकारी समेत कई जवान घायल हो गए. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

हमले की सूचना मिलते ही वरीय अधिकारी सक्रिय हुए और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने 20 नामजद और 25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है. अब तक 13 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी महेश टुडू बताया जा रहा है. निषेध विभाग की सूचना के अनुसार उसके घर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी. पुलिस का मानना है कि महेश टुडू लंबे समय से गांव में अवैध शराब के कारोबार में सक्रिय है और उसी ने ग्रामीणों को भड़काने में अहम भूमिका निभाई.

सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन ने कहा, "पटना मध्य निषेध विभाग की सूचना पर छापेमारी की गई थी. इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और हथियार छीनने की कोशिश की. इस मामले में 20 नामजद और 25 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है. अब तक 13 गिरफ्तारियां हुई हैं और बाकी की तलाश जारी है. महेश टुडू इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है."

इनपुट- अभिषेक निरला

ये भी पढ़ें- Munger News: ड्राइवर का अपहरण कर रचा था व्यवसायी के बेटे को अगवा करने का प्लान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jamui News

Trending news

Jamui News
जमुई में पुलिस पर हमला करने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार, 45 पर केस दर्ज
Magadh Express
मगध एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से मचा हड़कंप, ट्रैक पर कूदे सैकड़ों यात्री
Munger News
Munger News: ड्राइवर का अपहरण कर रचा था व्यवसायी के बेटे को अगवा करने का प्लान
Bhagalpur News
भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भड़काऊ नारे और फिलिस्तीन झंडा फहराने से मचा बवाल
Jehanabad news
ट्रेन से गिरकर किसान की दर्दनाक मौत, पूजा से लौटते समय हुआ हादसा
Jehanabad news
जहानाबाद की शिवानी ने दिखाई अद्भुत बहादुरी, चार बच्चों को बचाकर खुद गंवा दी जान
Garhwa News
Garhwa News: पहले लड़की की हत्या, फिर खुद भी कर ली आत्महत्या
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक संपन्न
Bettiah news
Bettiah Gangrape Case: पंचायत कर मामला दबाने की थी योजना, मुखिया पति-सरपंच गिरफ्तार
Kaimur News
ट्रैक्टर से पहुंचकर बारिश में किया पुल का शिलान्यास, जमा खान ने दी बड़ी सौगात
;