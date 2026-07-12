/जमुई में भीषण सड़क हादसा: 33 हजार वोल्ट के बिजली पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 17 वर्षीय किशोर की मौत, 2 घायल

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जमुई जिला के खैरा थाना क्षेत्र में 12 जुलाई, 2026 दिन रविवार को तेज रफ्तार बाइक 33 हजार वोल्ट बिजली लाइन के पोल से टकरा गई. हादसे में बाइक चालक 17 वर्षीय दीपक चौधरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान दीपक चौधरी (17), पिता सुजीत चौधरी, निवासी खैरा के रूप में हुई है.
घायलों की पहचान राजा बाबू उर्फ पांडे (16), पिता गंगा तुरी और सतीश कुमार, पिता चूरन मांझी, निवासी खैरा के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार, तीनों युवक ढाब गांव से बाइक पर सवार होकर खैरा लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर 33 हजार वोल्ट बिजली लाइन के पोल से जा टकराई.
प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि तीनों युवक नशे की हालत में थे और तेज गति से बाइक चला रहे थे. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी.
स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना की सूचना खैरा थाना को तत्काल दे दी गई थी, लेकिन पुलिस करीब एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला