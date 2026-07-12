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जमुई में भीषण सड़क हादसा: 33 हजार वोल्ट के बिजली पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 17 वर्षीय किशोर की मौत, 2 घायल

Jamui News: जमुई में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई. जबकि, दो लड़के गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:47 PM IST
जमुई में भीषण सड़क हादसा: 33 हजार वोल्ट के बिजली पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 17 वर्षीय किशोर की मौत, 2 घायल
Image Credit: (Z News) जमुई में भीषण सड़क हादसाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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