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जमुई में धान रोपनी रही 2 महिलाओं पर गिरी बिजली, मौके पर मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर

Jamui News: जमुई में धान रोपनी के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि सास जिंदगी और मौत से जूझ रही. वहीं, पूजा कुमारी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 11, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:59 PM IST
जमुई में धान रोपनी रही 2 महिलाओं पर गिरी बिजली, मौके पर मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर
Image Credit: (Photo-AI) जमुई में वज्रपात का कहर

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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