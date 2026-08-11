/जमुई में धान रोपनी रही 2 महिलाओं पर गिरी बिजली, मौके पर मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर

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जमुई जिले में सोमवार को तेज बारिश और बादल गरजने के बीच अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन महिलाएं घायल हो गईं. पहली घटना सोनो प्रखंड क्षेत्र के गोरवा मटिहाना गांव के बहियार में हुई. यहां धान की रोपनी करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 28 वर्षीय पूजा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई. उनकी सास भी वज्रपात की चपेट में आने से बेहोश हो गईं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
परिजनों के अनुसार, पूजा कुमारी अपने परिवार की महिलाओं के साथ खेत में धान की रोपनी कर रही थी. इसी दौरान रिमझिम बारिश शुरू हो गई और अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. वज्रपात की चपेट में आने से पूजा कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी सास गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश हो गईं. घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पुलिस को घटना की सूचना दी गई. सोमवार की देर रात करीब 10 बजे पुलिस ने पूजा कुमारी के शव को जमुई सदर अस्पताल पहुंचाया. डीएम के आदेश के बाद डॉक्टरों ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पूजा कुमारी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
दूसरी घटना झाझा प्रखंड क्षेत्र की है. सर्किल नंबर एक अंतर्गत कर्मा पंचायत के सहिया गांव के समीप संघरा गांव की महिलाएं खेत में धान की रोपनी कर रही थीं. इसी दौरान तेज बारिश और बादल गर्जन के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 25 वर्षीय चमेली देवी की मौके पर ही मौत हो गई. मृतका की पहचान संघरा गांव निवासी अनिल खैरा की पत्नी चमेली देवी के रूप में हुई है.
वहीं, वज्रपात की चपेट में आने से ललन खैरा की पत्नी सुखिया देवी और राकेश कुमार की पत्नी निर्मला देवी भी घायल हो गईं. दोनों का गांव में ही प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. एक ही दिन जिले के दो अलग-अलग इलाकों में वज्रपात से दो महिलाओं की मौत और तीन महिलाओं के घायल होने की घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. बारिश के दौरान खेतों में काम कर रहे लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की जा रही है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला