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जमुई में स्कूल वैन की बैटरी फटने से 6 बच्चे झुलसे: 12 की क्षमता में ठूंसे थे 22 बच्चे, संचालक बोला- 'प्लेन भी क्रैश होते हैं'

जमुई में बच्चों से भरी खटारा स्कूल वैन की बैटरी फट गई. इस हादसे में 6 बच्चे झुलस गए. बताया जा रहा है कि वैन में क्षमता से लगभग दोगुने बच्चे सवार थे. जबकि, दो बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 09, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:38 PM IST
जमुई में स्कूल वैन की बैटरी फटने से 6 बच्चे झुलसे: 12 की क्षमता में ठूंसे थे 22 बच्चे, संचालक बोला- 'प्लेन भी क्रैश होते हैं'
Image Credit: जमुई में स्कूल वैन की बैटरी फटने से 6 बच्चे झुलसे (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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