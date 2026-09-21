/जमुई छेड़खानी का वीडियो शेयर करने वाले 32 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने खुद दिया बयान

जमुई जिला में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पूरे राज्य में क्राइम और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने 21 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. वहीं, मामला तूल पकड़े देख बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर के. एस. अनुपम ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जमुई में लड़की से दुर्व्यवहार और छेड़खानी मामले में अब तक 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में 2 की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच है.