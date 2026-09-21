/जमुई छेड़खानी का वीडियो शेयर करने वाले 32 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने खुद दिया बयान

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जमुई जिला में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पूरे राज्य में क्राइम और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने 21 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. वहीं, मामला तूल पकड़े देख बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर के. एस. अनुपम ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जमुई में लड़की से दुर्व्यवहार और छेड़खानी मामले में अब तक 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में 2 की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच है.
बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर के. एस. अनुपम ने कहा कि जमुई थाने में BNSS की धारा 128, 74, 75 और POCSO एक्ट की धारा 8, 12 के तहत केस दर्ज किया गया है. जमुई SDPO के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है. घटना का वीडियो वायरल करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की गई. 13 फेसबुक, 12 इंस्टाग्राम और 7 X (ट्विटर) अकाउंट्स के खिलाफ टेकडाउन की कार्रवाई की गई.
उन्होंने कहा कि नाबालिग की पहचान या चेहरा उजागर कर वीडियो प्रसारित करने वालों पर भी कार्रवाई होगी. POCSO और Juvenile Justice Act की धारा 74 के तहत कार्रवाई की जाएगी. घटना जमुई-लखीसराय मुख्य मार्ग से करीब 3 किमी दूर पहाड़ी इलाके में शाम 6:25 से 6:30 बजे के बीच की बताई गई.
ADG लॉ एंड ऑर्डर के. एस. अनुपम ने कहा पुलिस घटना स्थल की गश्त व्यवस्था की भी जांच करेगी. जांच में 7-8 युवकों के नाम सामने आए, सभी की भूमिका की जांच जारी है. आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है. घटना में शामिल पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई होगी.
बता दें कि पूरे घटनाक्रम को लेकर जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने 21 सितंबर, 2026 दिन सोमवार की दोपहर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. एसपी ने इस दौरान बताया कि मामले को लेकर एसआईटी (SIT) टीम बनाई गई है. घटना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो और की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ भी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.