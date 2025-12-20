भीषण ठंड का कहर, 5वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग 25 दिसंबर तक बंद

Jamui/जमुई: बिहार में भयंकर सर्दी पड़ रही है. लिहाजा जमुई जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी नवीन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. जमुई के जिला दण्डाधिकारी नवीन ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई पर रोक लगा दी है.

20 दिसंबर, 2025 दिन शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 22 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जारी इस निर्देश के दायरे में जिले के सभी प्री-स्कूल, आँगनबाड़ी केन्द्र और निजी कोचिंग संस्थान भी आएंगे.

बड़े बच्चों के लिए समय बदला

जिला प्रशासन ने कक्षा 5 से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले रखने की अनुमति दी है, लेकिन उनके समय में बदलाव किया गया है. अब कक्षा 6 और उससे ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियाँ केवल सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी.

बोर्ड परीक्षार्थियों को छूट

आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए चलाई जा रही विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा है. डीएम ने स्पष्ट किया है कि सुबह और शाम के समय गिरते तापमान से बच्चों को बचाने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था.

बेतिया में भी बदल गया है स्कूल का समय

पश्चिम चम्पारण जिले में कड़ाके की ठंड और सुबह-शाम गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनजर, जिला दण्डाधिकारी तरनजोत सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. उन्होंने ठंड से बचाव के लिए सुबह 9 से पहले और शाम 4:30 के बाद स्कूल बंद रहने का आदेश जारी किया है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

