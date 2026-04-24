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पटना जाने के दौरान बीच रास्ते में एंबुलेंस का तेल खत्म, 2 घंटे तड़पकर मरीज ने तोड़ा दम

Jamui News: जमुई में रेफर मरीज को पटना ले जाने के दौरान मतासी के पास 102 एंबुलेंस का तेल खत्म हो गया, जिसकी वजह से दो घंटे तड़पकर मरीज ने दम तोड़ दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 24, 2026, 05:51 AM IST

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जमुई में पटना जाने के दौरान बीच रास्ते में एंबुलेंस का तेल खत्म
जमुई में पटना जाने के दौरान बीच रास्ते में एंबुलेंस का तेल खत्म

जमुई: बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को करने के बाद सभी भागों में लगातार कार्य करने की बात बताइ जा रही है स्वास्थ्य विभाग है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है मरीजों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर तक पहुंचाने में वरदान साबित होने वाली जेन प्लस कंपनी द्वारा संचालित 102 एम्बुलेंस आज महज 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही दम तोड़ दी है, यानी एंबुलेंस का तेल ही खत्म हो गया, जिससे सड़क किनारे एंबुलेंस खड़ी हो गई. 

इस दौरान बढ़ती तापमान और भीषण गर्मी का दंश झेलते हुए मरीज ने भी दो घंटे तक तड़प कर एम्बुलेंस में ही अंतिम सांसे छोड़ दी. नतीजतन दूसरी 102 एम्बुलेंस से शव को वापस सदर अस्पताल लाया गया, उसके बाद शव वाहन से मृतक को लेकर परिजन घर के लिए रवाना हो गए. मामला सदर अस्पताल से जुड़ा है. 

घटना सिकंदरा- शेखपुरा मुख्य मार्ग पर मतासी के पास हुई है. मरीज झाझा प्रखंड क्षेत्र के बाबू बांक गांव निवासी 75 वर्षीय धीरज रविदास बताया जाता है. मामले को लेकर मृतक मरीज के पुत्र अजीत रविदास ने जेन प्लस कंपनी और चालक पर मनमानी व लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने इसकी शिकायत सिविल सर्जन, एसपी और डीएम से करने और एफआईआर भी दर्ज कराने की बात कही है.

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उन्होंने कहा कि पिता धीरज रविदास की दो दिन पहले अचानक तबीयत खराब हुई थी. झाझा में ही प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल लाया गया था, जहां सिटी स्कैन जांच कराई गई थी रिपोर्ट में डाक्टर ने सिर में ब्लड जमे होने की बात कहकर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था. दोपहर 1:11 बजे एम्बुलेंस पटना के लिए खुली थी. इस दौरान सिकंदरा में चालक द्वारा 100 रुपया का तेल लिया गया था. उसके बाद सिकंदरा से आगे मतासी के पास सुनसान इलाके में एंबुलेंस पहुंचते ही 1:40 मिनट में तेल खत्म हो गया. नतीजतन मरीज के साथ 102 एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी हो गई. 

अजीत दास ने आगे बताया कि जब चालक से पूछा गया तो चालक द्वारा थोड़ी देर में तेल लाने की बात कहा जाने लगा. इस दौरान कड़ी धूप और भीषण गर्मी के बीच 3:31 बजे पिता धीरज रविदास की तड़पकर मौत हो गई. इस दौरान पिता को बचाने के लिए एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा कोई पहल नहीं की गई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराई गई. बाद में दूसरी एंबुलेंस से पिता के शव को सदर अस्पताल लाया गया.

जेन प्लस कंपनी के एसीओ यानी जिला क्लस्टर लीडर नीतीश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है. मैं रांची में हूं. संयोगवश ऐसी स्थिति सामने आई है. चालक के पास भारत पेट्रोलियम का कार्ड दिया हुआ था, भारत कंपनी के पेट्रोल पंप पर तेल उपलब्ध नहीं रहने की वजह से तेल नहीं मिल पाया है. कार्ड से ही तेल लेने का प्रावधान है. जिस कंपनी का कार्ड मिलेगा उसी कंपनी के पेट्रोलपंप से तेल लेना है. बहरहाल, इसकी सूचना कंपनी को आगे दी जाएगी, ऐसी नौबत दुबारा नहीं आए इसका खास ख्याल रखा जाएगा.

वॉइस विसर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि इसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है. अगर ऐसा है, तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और विभाग से अभिलंब कार्रवाई भी कराई जाएगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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