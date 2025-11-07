Advertisement
'जमुई में बटन इतनी तेज दबाओ, करंट इटली तक लगे', जमुई की रैली में गरजे अमित शाह

Amit Shah in Jamui: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमुई में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने लालू यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस जंगलराज ने बिहार के कल-कारखाने और व्यापार बंद करवा दिए और बिहार को गरीब बनाने का काम किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:12 PM IST

Amit Shah in Jamui: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद दावा किया कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है. जमुई रैली में भीड़ के जोश को देखते हुए अमित शाह ने कहा कि 11 नवंबर को जमुई में बटन इतनी तेज दबाओ कि करंट इटली तक लगे. बिहार के जमुई में जनसमूह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने चुनाव के पहले चरण में ही डंके की चोट पर ये ऐलान कर दिया है कि 'जंगलराज' भेष बदलकर, कपड़े बदलकर और चेहरा बदलकर आना चाहता है, लेकिन हम उसे आने नहीं देंगे.

राजद-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू-राबड़ी के शासन में बारात आती थी, तो बारात के साथ ही उगाही के लिए कुछ लोग कट्टा लेकर आ जाते थे. फिरौती के लिए अपहरण और नरसंहार होते थे, 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए. इस जंगलराज ने बिहार के कल-कारखाने और व्यापार बंद करवा दिए और बिहार को गरीब बनाने का काम किया. उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार ने जंगलराज को समाप्त कर दिया है. मोदी जी ने 10 साल के अंदर बिहार के हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, रोड, पुल, पुलिया, बिजली के कारखाने, गन्ने की फैक्ट्रियां, इथेनॉल और खाद की फैक्ट्रियां लगाकर विकास की शुरुआत की है.' उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 साल बिहार को विकसित बनाने के 5 साल हैं.

रैली के दौरान बिहार में नक्सवाद पर कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'एक जमाने में पूरा जमुई लाल खून और लाल आतंक से सना हुआ था. यहीं नक्सलवादियों ने अपना अड्डा बना रखा था. 150 नक्सलियों ने धनबाद-पटना एक्सप्रेस को हाईजैक करके ती न यात्रियों की हत्या कर दी थी. गया, औरंगाबाद और जमुई में इनका ही दबदबा था.' अमित शाह ने आगे कहा, 'ये मोदी जी का ही काम है कि उन्होंने पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया. बिहार के कुछ जिले ऐसे थे, जहां 3 बजे तक ही मतदान होता था. नक्सलवाद समाप्त हुआ और इस बार 5 बजे तक वोटिंग तक हो रही है. यहां का चोरमारा गांव, जो मुंगेर-जमुई बॉर्डर पर है, वो 25 साल के बाद नक्सलमुक्त हुआ है.' मतदाताओं से अमित शाह ने कहा कि अगर आपसे जरा भी गलती हुई और आप कमल छाप या तीर छाप से जरा भी इधर-उधर गए तो फिर से जंगलराज आने वाला है.

-आईएएनएस

Bihar Chuanv 2025Amit Shah in Jamui

