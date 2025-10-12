मुस्लिम युवक के साथ हिंदू शेरनी की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल, सफाई में खुशबू पांडे ने दी ये दलील

Jamui: जमुई में हिंदू शेरनी नाम से मशहूर खुशबू की एक आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर कुछ युवकों द्वारा वायरल की गई, जिसे लेकर खुशबू ने साइबर थाने में कार्रवाई करने की अपील की है. साथ ही, खुशबू ने बताया कि एआई का इस्तेमाल कर उन्हें एक मुस्लिम युवक के साथ जोड़कर फर्जी तस्वीर बनाई गई है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.
Jmaui News: आज के समय में एआई जेनरेडेट ईमेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी किया जाने लगा है. इसी क्रम में जमुई हिंदू स्वाभिमान संगठन की कार्यकर्ता और हिंदू वादी विचारधारा की प्रमुख वक्ता खुशबू पांडे का एआई से मुस्लिम युवक के साथ आपत्तिजनक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. जिसे लेकर हिंदू शेरनी नाम से प्रसिद्ध खुशबू पांडे ने साइबर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर उनकी एक एडिट की गई आपत्तिजनक फोटो वायरल की जा रही है, जिससे उनकी सामाजिक छवि और व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंच रही है.
मुस्लिम युवक के साथ जोड़कर बनाई फर्जी तस्वीर
खुशबू ने बताया कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें एक मुस्लिम युवक के साथ जोड़कर फर्जी तस्वीर बनाई गई है, जिसे फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया. उन्होंने अपने आवेदन में साफ तौर से कहा कि यह एक साजिश के तहत किया गया है, ताकि उनकी धार्मिक छवि और सम्मान को नुकसान पहुंचाया जा सके. खुशबू ने जमुई जिले के कुछ युवकों पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि अंबेडकर विचारधारा मंच झाझा नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जावेद अख्तर, समीम, कुवर जी और पंकज पासवान द्वारा इस फोटो को शेरय किया गया. इसके अलावा, फेसबुक पेज जैसे अल्पसंख्यक जमुई कुंदन कुमार, अभी यादव और कृष्ण कुमार यादव से भी यह फोटो वायरल की गई.
दोषियों को जाना पड़ सकता है जेल
खुशबू ने बताया कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और जौनपुर में इसी तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई थी. उन्होंने कहा कि वह हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय हैं. इसी कारण से कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने साइबर थाना से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ अविलंब एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी हिंदूओं का पक्ष रखने वाली महिला इस तरह की मानसिक प्रताड़ना का शिकार न हो.
साइबर डीएसपी राजन कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है और जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वायरल फोटो प्रथम दृष्टया एडिटेड प्रतीत होती है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें आईटी एक्ट के तहत अपराध हैं और दोषियों को जेल जाना पड़ सकता है.