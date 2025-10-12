Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2958316
Zee Bihar JharkhandBH jamui

मुस्लिम युवक के साथ हिंदू शेरनी की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल, सफाई में खुशबू पांडे ने दी ये दलील

Jamui: जमुई में हिंदू शेरनी नाम से मशहूर खुशबू की एक आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर कुछ युवकों द्वारा वायरल की गई, जिसे लेकर खुशबू ने साइबर थाने में कार्रवाई करने की अपील की है. साथ ही, खुशबू ने बताया कि एआई का इस्तेमाल कर उन्हें एक मुस्लिम युवक के साथ जोड़कर फर्जी तस्वीर बनाई गई है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:39 AM IST

Trending Photos

हिंदू शेरनी खुशबू की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल
हिंदू शेरनी खुशबू की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल

Jmaui News: आज के समय में एआई जेनरेडेट ईमेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी किया जाने लगा है. इसी क्रम में  जमुई हिंदू स्वाभिमान संगठन की कार्यकर्ता और हिंदू वादी विचारधारा की प्रमुख वक्ता खुशबू पांडे का एआई से मुस्लिम युवक के साथ आपत्तिजनक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. जिसे लेकर हिंदू शेरनी नाम से प्रसिद्ध खुशबू पांडे ने साइबर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर उनकी एक एडिट की गई आपत्तिजनक फोटो वायरल की जा रही है, जिससे उनकी सामाजिक छवि और व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंच रही है. 

मुस्लिम युवक के साथ जोड़कर बनाई फर्जी तस्वीर
खुशबू ने बताया कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें एक मुस्लिम युवक के साथ जोड़कर फर्जी तस्वीर बनाई गई है, जिसे फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया. उन्होंने अपने आवेदन में साफ तौर से कहा कि यह एक साजिश के तहत किया गया है, ताकि उनकी धार्मिक छवि और सम्मान को नुकसान पहुंचाया जा सके. खुशबू ने जमुई जिले के कुछ युवकों पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि अंबेडकर विचारधारा मंच झाझा नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जावेद अख्तर, समीम, कुवर जी और पंकज पासवान द्वारा इस फोटो को शेरय किया गया. इसके अलावा, फेसबुक पेज जैसे अल्पसंख्यक जमुई कुंदन कुमार, अभी यादव और कृष्ण कुमार यादव से भी यह फोटो वायरल की गई.

यह भी पढ़ें: 6 साल से पति से दूर थी वॉलीबॉल खिलाड़ी, फांसी लगाकर दी जान

Add Zee News as a Preferred Source

दोषियों को जाना पड़ सकता है जेल 
खुशबू ने बताया कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और जौनपुर में इसी तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई थी. उन्होंने कहा कि वह हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय हैं. इसी कारण से कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने साइबर थाना से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ अविलंब एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी हिंदूओं का पक्ष रखने वाली महिला इस तरह की मानसिक प्रताड़ना का शिकार न हो.

साइबर डीएसपी राजन कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है और जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वायरल फोटो प्रथम दृष्टया एडिटेड प्रतीत होती है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें आईटी एक्ट के तहत अपराध हैं और दोषियों को जेल जाना पड़ सकता है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jamui Crime NewsJamui News

Trending news

bihar chunav 2025
चिराग पासवान को 26, मांझी 8 और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें मिलने की संभावना!
bihar chunav 2025
सीमांचल में ओवैसी की पार्टी बदल सकती है समीकरण, AIMIM से टिकट के लिए मची है मारामारी
Jamui Crime News
हिंदू शेरनी खुशबू की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल, साइबर थाना में दिया आवेदन
bihar chunav 2025
'आज रात तेजस्वी यादव को नहीं आएगी नींद, हमने जो दवा दिया है वह 24 घंटे में...'
bihar chunav 2025
पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM-वीवीपैट आवंटित, मतदान तक स्ट्रांग रूम मे रहेंगी
Land for job scam
'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में कल आ सकता है फैसला, आज दिल्ली रवाना होंगे लालू और तेजस्वी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक शुरू, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर चल रही मीटिंग
Tejashwi Yadav
RJD में टिकट बंटवारे पर मंथन, तेजस्वी ने लालू के भरोसेमंद से की बंद कमरे में मीटिंग
AIMIM
AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का सीएम योगी पर हमला
bihar chunav 2025
चिराग को BJP ने दिया झटका! सूत्रों के मुताबिक, इस सीट से BJP विधायक को दिया टिकट