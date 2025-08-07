जमुई में एक और गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, हथियारों का भारी जखीरा बरामद, मास्टरमाइंड फरार

जमुई पुलिस को गुरुवार की देर शाम एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब मलयपुर थाना क्षेत्र के शिवालय टोला में एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें बड़ी संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए. साथ ही हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार भी जब्त किए गए.

पुलिस के अनुसार, इस अवैध गन फैक्ट्री का संचालन अमित सिंह उर्फ फन्नू सिंह कर रहा था, जो मूल रूप से गिद्धौर थाना क्षेत्र के सेवा गांव का निवासी है. फिलहाल वह मलयपुर में अपने ननिहाल में रह रहा था. पुलिस जब उसके घर पहुंची, तो वह फरार हो गया. उसी के घर में यह गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी.

फन्नू सिंह कभी एक योग्य अंग्रेजी शिक्षक हुआ करता था. उसने कई प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाया था, लेकिन बाद में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया. बताया जा रहा है कि वह अपने छोटे भाई छक्कू सिंह की मौत के बाद पूरी तरह अवैध हथियार तस्करी में लिप्त हो गया.

छापेमारी में पुलिस ने कार्बाइन, मस्केट, राइफल बैरल, अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार निर्माण में प्रयुक्त दर्जनों औजार बरामद किए. यह दिखाता है कि यह फैक्ट्री न केवल हथियार जोड़ती थी, बल्कि उन्हें पूरी तरह तैयार भी करती थी. पुलिस इसे एक बड़ी तस्करी यूनिट मान रही है.

इस छापेमारी की जड़ें बुधवार को हुई एक अन्य कार्रवाई में हैं. खैरा प्रखंड के हरखार गांव, गरही और टाउन थाना क्षेत्र के कल्याणपुर से गिरफ्तार पांच हथियार तस्करों से पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर शिवालय टोला में यह कार्रवाई की गई.

इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व मलयपुर थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) ने भी अहम भूमिका निभाई. टीम के तेजी से काम करने के कारण समय रहते बड़ी आपूर्ति टाल दी गई.

सूत्रों की मानें तो जमुई एसपी विश्वजीत दयाल इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता कर सकते हैं, जिसमें गन फैक्ट्री के नेटवर्क, बरामद हथियारों और फरार आरोपियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी. पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

इनपुट- अभिषेक निरला

