ठेले, गुमटियां और अवैध ढांचा...सब उखाड़ दिया, जब चला सरकार का चला बुलडोजर

Jamui News: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद प्रशासनिक सख्ती भी देखने को मिल रही है. जमुई नगर परिषद क्षेत्र के साथ-साथ जिले के अन्य हिस्सों में भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई. शहर में बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है. बुधवार को कचहरी चौक से थाना मार्ग तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों और अस्थायी दुकानों को हटाया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया.

अभियान के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे लगे ठेले, गुमटियां और अन्य अवैध ढांचों को हटाया गया. कई दुकानदारों ने कार्रवाई होते देख खुद ही अपना सामान समेट लिया. प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई.

अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका गुप्ता और सदर अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने संयुक्त रूप से किया. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले भी कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने के कारण प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए टाउन थाना की पुलिस टीम मौके पर तैनात रही. हालांकि कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ जुटी, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही.

जमुई, मलयपुर समेत कई इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अभियान चलाया गया. मौके पर बाद में एसडीएम सौरभ सुमन भी पहुंचे. वहीं टाउन थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे. इधर मलयपुर थाना क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जहां अंचलाधिकारी मयंक कुमार और थाना प्रभारी शेखर सौरव के नेतृत्व में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया.

प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि शहर में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आने वाले दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि शहर को जाम की समस्या से राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

वहीं, अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर के दौरान पदाधिकारी के खिलाफ कोई दुकानदारों ने यह आप भी लगाया कि बड़े दुकानों पर प्रशासन की हिम्मत नहीं है कुछ करने की जबकि छोटे और गरीब दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

यह भी पढ़ें: सावधान पटनाइट्स! शपथ ग्रहण समारोह को लेकर शहर में बदला रहेगा ट्रैफिक का रूट