पति बेंगलुरु में कमा रहा था पैसे, पत्नी देवर संग एक लाख रुपए लेकर फरार, घर पर रो रही दो साल की बेटी

Jamui News: जमुई जिले खैरा थाना क्षेत्र के तरीदाबील गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 15 अगस्त के दिन एक भाभी अपने देवर के साथ एक लाख रुपए लेकर फरार हो गई. पीड़ित पति रोहन मांझी ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी फरार पत्नी कबूतरी कुमारी को बरामद करने की मांग की है.

बेंगलुरु में मजदूरी है पति

रोहन मांझी ने बताया कि वह पिछले एक साल से बेंगलुरु में मजदूरी का काम कर रहा था. इस दौरान वह अपनी पत्नी कबूतरी कुमारी के बैंक खाते में एक लाख रुपए भेजा था. रोहन का आरोप है कि गांव के ही उसके चचेरे भाई लाला मांझी के साथ कबूतरी का पहले से ही संबंध था. एक बार दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के बाद गांव में पंचायत हुई थी और समझौते के तहत कबूतरी को फिर से घर में जगह दी गई थी.

बेटी को छोड़कर मां हुई फरार

रोहन ने बताया कि वह घटना के बाद दोबारा काम के सिलसिले में बेंगलुरु चला गया. इसी बीच 15 अगस्त को घर से आजाद हो गई और लाला मांझी के साथ नकद 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गई. रोहन ने कहा कि उसकी दो साल की एक मासूम बेटी भी है, जो अब मां की जुदाई में रो-रोकर बेहाल है.

​यह भी पढ़ें: चचेरी बहन की अश्लील फोटो लेकर जबरदस्ती संबंध बनाता था भाई, गर्भवती होने पर किया कत्ल

पति ने एसपी से पत्नी की बरामदगी की लगाई गुहार

पीड़ित पति ने जमुई एसपी विश्वजीत दयाल से मामले की निष्पक्ष जांच कर कबूतरी कुमारी और लाला मांझी को जल्द से जल्द बरामद कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. खैरा थाना की पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

यह भी पढ़ें:'पीयूष की बहन से इश्क करता था रोहित', भाई ने दोस्तों संग मिलकर हत्या कर दी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!