जिंदा हैं, वोट भी दिया... फिर भी मृत घोषित! जमुई में पेंशन घोटाले का बड़ा खुलासा

Jamui Pension Scam Revelation: जमुई में बड़ा खुलासा हुआ है. यहां 3 महिलाओं को मृत दिखाकर पेंशन बंद कर दिया है. 49 लाभुक भी महीनों से वंचित हैं. सभी का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है. विधानसभा चुनाव में मतदान किया भी किया, फिर भी पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया गया.
Jamui News: जमुई जिले के बरहट प्रखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना में गंभीर लापरवाही सामने आई है. प्रखंड की तीन बुजुर्ग महिलाओं-शकुंती देवी (81), रूना देवी (77) और सकली देवी को सरकारी पोर्टल पर मृत दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद उनकी पेंशन एक से दो साल से बंद है. सभी ने कई बार जीवित होने का प्रमाण पत्र दिया, लेकिन अब तक पेंशन बहाल नहीं हुई.
49 अन्य लाभुकों की भी पेंशन अटकी
बरहट प्रखंड में कुल 49 वृद्ध लाभुकों की पेंशन पिछले महीनों से बंद है. कटौना, बरियारपुर, डाढ़ा, गुगुलडीह, नूमर, मलयपुर सहित कई गांवों के बुजुर्ग-कुपेश कुमार सिंह, अनार देवी, सारो देवी, मंजू देवी, सिया देवी, हाफिज मियां, कमली देवी, देव कुमार, जानकी देवी, भवानी देवी, पार्वती देवी, तुलसी मांसी, इंदिरा देवी सहित अनेक लोग गलत पोर्टल प्रविष्टि के कारण परेशान हैं. कई मामलों में पोर्टल पर योजना बदलाव या अन्य त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां दर्ज हैं, जिसके कारण राशि खातों में नहीं पहुंच रही.
विधानसभा चुनाव में किया वोट
वोटर लिस्ट और हालिया मतदान से साबित हुआ है कि लाभुक जीवित हैं, जिन तीन महिलाओं को मृत दिखाया गया, उनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज है और तीनों ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान भी किया है. इसके बाद भी पोर्टल पर उन्हें मृत दिखाया जाना विभागीय गड़बड़ी को स्पष्ट करता है.
रूना देवी ने कहा कि दो साल से एक पैसे की पेंशन नहीं मिली. दफ्तर जाकर बताया तो बोले- आप मर चुकी हैं. प्रमाण भी दे दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं.
डीएम का निर्देश
जिलाधिकारी नवीन ने कहा कि पहले जिन लाभुकों का नाम पोर्टल से हटाया गया है, उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पेंशन बहाल होना प्राथमिकता है, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
बुजुर्गों में नाराजगी
लाभुकों ने कहा कि गलत प्रविष्टि और विभागीय लापरवाही की वजह से वे महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. सभी ने जल्द सुधार और जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला
