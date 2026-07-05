/बिहार में नशे के खिलाफ महाअभियान: वैशाली में 4972 लीटर कफ सिरप तो जमुई में सब्जियों के नीचे छिपी 10 लाख की शराब जब्त

वैशाली सदर SDPO सुबोध कुमार ने बताया कि पटना NDPS सेल से मिली गुप्त सूचना के आधार पर औद्योगिक थाना पुलिस ने हाजीपुर-जंदाहा रोड स्थित सुल्तानपुर गांव में विनय कुमार और बिपिन कुमार के घर पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अनुज्ञप्ति रहित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया. छापेमारी के दौरान तीन युवकों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन दो आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए. वहीं सीतामढ़ी निवासी मादक पदार्थ तस्कर कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में पूरे नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके आधार पर फरार आरोपियों और अन्य तस्करों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. गौरतलब है कि 14 जून को भी औद्योगिक थाना क्षेत्र से हजारों लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया था, जिससे जिले में नशीले पदार्थों के बढ़ते अवैध कारोबार का खुलासा हुआ था.