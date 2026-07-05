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बिहार में नशे के खिलाफ महाअभियान: वैशाली में 4972 लीटर कफ सिरप तो जमुई में सब्जियों के नीचे छिपी 10 लाख की शराब जब्त

Vaishali News: बिहार के वैशाली और जमुई में पुलिस व उत्पाद विभाग ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की. वैशाली में ऑपरेशन नीलकंठ के तहत 4,972 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया, जबकि जमुई में सब्जियों से लदे पिकअप से 108 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 05, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:40 AM IST
बिहार में नशे के खिलाफ महाअभियान: वैशाली में 4972 लीटर कफ सिरप तो जमुई में सब्जियों के नीचे छिपी 10 लाख की शराब जब्त
Image Credit: वैशाली में 4972 लीटर कफ सिरप तो जमुई में सब्जियों के नीचे छिपी 10 लाख की शराब जब्तSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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