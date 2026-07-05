/बिहार में नशे के खिलाफ महाअभियान: वैशाली में 4972 लीटर कफ सिरप तो जमुई में सब्जियों के नीचे छिपी 10 लाख की शराब जब्त

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Vaishali News: बिहार के वैशाली और जमुई में पुलिस तथा उत्पाद विभाग ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और विदेशी शराब बरामद की है. वैशाली में पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत छापेमारी कर करीब 4,972 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त किया, जबकि जमुई में हरी सब्जियों से लदे एक पिकअप वाहन से 108 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई. दोनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.
वैशाली सदर SDPO सुबोध कुमार ने बताया कि पटना NDPS सेल से मिली गुप्त सूचना के आधार पर औद्योगिक थाना पुलिस ने हाजीपुर-जंदाहा रोड स्थित सुल्तानपुर गांव में विनय कुमार और बिपिन कुमार के घर पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अनुज्ञप्ति रहित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया. छापेमारी के दौरान तीन युवकों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन दो आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए. वहीं सीतामढ़ी निवासी मादक पदार्थ तस्कर कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में पूरे नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके आधार पर फरार आरोपियों और अन्य तस्करों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. गौरतलब है कि 14 जून को भी औद्योगिक थाना क्षेत्र से हजारों लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया था, जिससे जिले में नशीले पदार्थों के बढ़ते अवैध कारोबार का खुलासा हुआ था.
वहीं, जमुई जिले में उत्पाद विभाग ने शनिवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनो थाना क्षेत्र के डुमरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान चलाया. इस दौरान हरी सब्जियों से लदे एक पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर सब्जियों के नीचे छिपाकर रखी गई 108 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई. मौके से वाहन चालक विक्की मॉल, निवासी आसनसोल (पश्चिम बंगाल), को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि शराब की खेप कोलकाता से मोतिहारी ले जाई जा रही थी.
उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि बरामद खेप में कुल 5,184 बोतल विदेशी शराब शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार चालक से पूछताछ की जा रही है और इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है. दोनों मामलों ने एक बार फिर बिहार में नशीले पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी के संगठित नेटवर्क की ओर इशारा किया है, जिसके खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार अभियान चला रहे हैं.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह (वैशाली), अभिषेक निरला (जमुई)