पत्नी बनी उम्मीदवार... पति बना प्रस्तावक! जमुई में अजीबो-गरीब मामला; शिक्षा विभाग ने दर्ज कराई FIR

Jamui teacher wife candidate FIR: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जमुई जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक शिक्षक की पत्नी ने चुनाव मैदान में उतरकर सबको चौंका दिया, लेकिन मामला तब चर्चा में आ गया जब उसी शिक्षक ने अपनी पत्नी के नामांकन में प्रस्तावक की भूमिका निभा दी. अब इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए FIR दर्ज करा दी है.

खुद बने पत्नी के प्रस्तावक

पूरा मामला जमुई जिले के सोनो प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय तॉरबॉक का है. यहां कार्यरत टोला सेवक लूकस सोरेन की पत्नी सोसाना मुर्मू ने 243 चकाई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था. नामांकन के दौरान लूकस सोरेन ने खुद अपनी पत्नी के लिए प्रस्तावक के रूप में दस्तखत किए. यही बात अब उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है.

आचार संहिता का उल्लंघन

दरअसल, चुनाव के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम होते हैं कि वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. इस बीच लूकस सोरेन की चुनावी भूमिका निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आ गई. मामले की जानकारी तब प्रशासन तक पहुंची जब प्राथमिक विद्यालय तॉरबॉक की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कुमारी मीरा मिश्रा ने इस घटना की रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को भेजी। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई ने जांच के आदेश दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

FIR हुआ दर्ज

जांच में यह बात स्पष्ट हुई कि लूकस सोरेन की मतदान ड्यूटी 240-सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 09 पर P3 पद पर लगी हुई थी. इसके बावजूद उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और अपनी पत्नी के नामांकन में प्रस्तावक बन गए. इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. इसके बाद जिला प्रशासन ने चरकापत्थर थाना में लूकस सोरेन के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी की राजनीतिक भागीदारी स्पष्ट उल्लंघन मानी जाती है, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि नियमों की अनदेखी का अंजाम कितना भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि इस अजीबो-गरीब मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!