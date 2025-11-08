बिहार चुनाव के बीच जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, सुरेश मिस्त्री समेत दो गिरफ्तार, चुनाव में साजिश नाकाम!

Jamui illegal arms factory busted: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जमुई पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. लछुआड़ थाना क्षेत्र के गौहरनगर गांव में पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में फैक्ट्री संचालक सुरेश मिस्त्री और उनके पिता तुलसी मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल को गुप्त सूचना मिली थी. इसके आधार पर उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला सूचना इकाई और लछुआड़ थाना पुलिस की संयुक्त टीम को कार्रवाई के लिए भेजा है. टीम ने विशेष छापेमारी करते हुए फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था.

हथियार बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए. इसमें 7 देसी कट्टा, 1 सिक्सर रिवॉल्वर, 2 जीवित कारतूस (.315 बोर), राइफल का बोल्ट, 2 बैरल, 2 अर्धनिर्मित कट्टा, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, बेस मशीन, हैंड बेस मशीन, रेलवे पटरी के टुकड़े और लकड़ी का बट सहित हथियार बनाने के अन्य औजार शामिल हैं.

अवैध हथियार का निर्माण

एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए की गई है. गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई छापेमारी ने किसी बड़ी वारदात को होने से पहले रोकने का काम किया है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि सुरेश मिस्त्री लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण में शामिल था और चुनाव के दौरान इन्हें सप्लाई करने की योजना बना रहा था.

आश्चर्य का माहौल

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि गिरफ्तार व्यक्ति किन गिरोहों या अन्य व्यक्तियों को हथियार पहुंचाता था और इसके तार किन जिलों तक फैले हैं. इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में डर और आश्चर्य का माहौल बन गया है. पुलिस पूरे क्षेत्र में सघन जांच अभियान तेज कर रही है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि पर रोक लगाई जा सके.

एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा, "हम जिले में विशेष अभियान चला रहे हैं. यह कार्रवाई चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को रोकने में मददगार साबित हुई है. जनता सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं." जमुई में इस छापेमारी से यह संदेश गया है कि चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर प्रशासन की नजर है और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस की सतर्कता और समय पर कार्रवाई ने चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

(रिपोर्ट – पंकज कुमार, जमुई, डेस्क – बिहार)