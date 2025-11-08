Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994012
Zee Bihar JharkhandBH jamui

बिहार चुनाव के बीच जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, सुरेश मिस्त्री समेत दो गिरफ्तार, चुनाव में साजिश नाकाम!

Jamui illegal arms factory busted: जमुई पुलिस ने गौहरनगर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और संचालक सुरेश मिस्त्री व उनके पिता को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:26 PM IST

Trending Photos

बिहार चुनाव के बीच जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, सुरेश मिस्त्री समेत दो गिरफ्तार, चुनाव में साजिश नाकाम!

Jamui illegal arms factory busted: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जमुई पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. लछुआड़ थाना क्षेत्र के गौहरनगर गांव में पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में फैक्ट्री संचालक सुरेश मिस्त्री और उनके पिता तुलसी मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल को गुप्त सूचना मिली थी. इसके आधार पर उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला सूचना इकाई और लछुआड़ थाना पुलिस की संयुक्त टीम को कार्रवाई के लिए भेजा है. टीम ने विशेष छापेमारी करते हुए फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था.

हथियार बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए. इसमें 7 देसी कट्टा, 1 सिक्सर रिवॉल्वर, 2 जीवित कारतूस (.315 बोर), राइफल का बोल्ट, 2 बैरल, 2 अर्धनिर्मित कट्टा, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, बेस मशीन, हैंड बेस मशीन, रेलवे पटरी के टुकड़े और लकड़ी का बट सहित हथियार बनाने के अन्य औजार शामिल हैं.

अवैध हथियार का निर्माण
एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए की गई है. गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई छापेमारी ने किसी बड़ी वारदात को होने से पहले रोकने का काम किया है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि सुरेश मिस्त्री लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण में शामिल था और चुनाव के दौरान इन्हें सप्लाई करने की योजना बना रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

आश्चर्य का माहौल 
पुलिस अब यह जांच कर रही है कि गिरफ्तार व्यक्ति किन गिरोहों या अन्य व्यक्तियों को हथियार पहुंचाता था और इसके तार किन जिलों तक फैले हैं. इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में डर और आश्चर्य का माहौल बन गया है. पुलिस पूरे क्षेत्र में सघन जांच अभियान तेज कर रही है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि पर रोक लगाई जा सके.

एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा, "हम जिले में विशेष अभियान चला रहे हैं. यह कार्रवाई चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को रोकने में मददगार साबित हुई है. जनता सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं." जमुई में इस छापेमारी से यह संदेश गया है कि चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर प्रशासन की नजर है और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस की सतर्कता और समय पर कार्रवाई ने चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

(रिपोर्ट – पंकज कुमार, जमुई, डेस्क – बिहार)

TAGS

bihar chunav 2025Gun Factory

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बगहा में मुकेश सहनी-कन्हैया कुमार का रोड शो रद्द
bihar chunav 2025
पूर्णिया में गरजे दिलीप जायसवाल, कहा-नीतीश ने जो किया, तेजस्वी से देखा नहीं जा रहा
bihar chunav 2025
राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का तगड़ा जवाब; बोले, बिहार में वोट चोरी नहीं है मुद्दा
bihar chunav 2025
कट्टा की बात करते हैं, लेकिन हम कलम की बात करेंगे: मुकेश सहनी
bihar chunav 2025
“राजद अब विवादों का अड्डा”, BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का प्रचंड प्रहार
bihar
नेपाल बॉर्डर सील: रक्सौल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद, चुनाव को भयमुक्त कराने की तैयारी
PM modi in bihar
Bihar Chunav 2025: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बेतिया में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी
bihar chunav 2025
सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में मिली VVPAT पर्चियां,DM ने लिया संज्ञान
bihar chunav 2025
तेजस्वी की उम्र कच्ची, पर जुबान पक्की”, नवादा में गरजे तेजस्वी
Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर दहला! घर में सो रही नाबालिग को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार; गुस्साई भीड़