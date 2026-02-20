Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

Bihar News: जमुई सदर अस्पताल में हड़कंप, टपकती छत और गंदगी देख भड़के सिविल सर्जन, अस्पताल प्रबंधक को 24 घंटे का अल्टीमेटम

Bihar News: बिहार के जमुई सदर अस्पताल के ओपीडी में फैली गंदगी और बदहाल व्यवस्था पर सिविल सर्जन ने  एक्शन लेते हुए अस्पताल प्रबंधक को 24 घंटे में कारण बताओ नोटिस जारी की. 48 घंटे में सुधार की कार्ययोजना मांगी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:05 PM IST

Bihar News: बिहार के जमुई सदर अस्पताल के बाह्य कक्ष (ओपीडी) में फैली गंदगी और अव्यवस्था ने स्वास्थ्य विभाग को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है. मरीजों की बढ़ती भीड़ वाले इस महत्वपूर्ण विभाग में साफ-सफाई की खराब स्थिति, टूटे शीशे, टपकती छत और शौचालयों में पसरी गंदगी ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को बेहद गंभीर मानते हुए सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सिंह ने अस्पताल प्रबंधक को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है. इस कार्रवाई के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

निरीक्षण में सामने आईं कई बड़ी खामियां
जारी पत्र के अनुसार ओपीडी के विभिन्न प्रभागों की जांच में हालात अत्यंत दयनीय पाए गए. वेटिंग एरिया और शौचालयों में कचरे का अंबार लगा था, कई खिड़कियों के शीशे टूटे हुए मिले और कुछ कमरों की छत से पानी टपकने की शिकायत सामने आई. साफ-सफाई की नियमित निगरानी के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखी, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

प्रबंधक की जिम्मेदारी तय, मांगा गया स्पष्टीकरण
सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रबंधक के रूप में दैनिक सफाई, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की देखरेख और समुचित व्यवस्था बनाए रखना उनकी मूल जिम्मेदारी है. ऐसी लापरवाही न सिर्फ अस्पताल की छवि को धूमिल करती है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा के साथ भी समझौता है. पत्र में 24 घंटे के भीतर यह बताने को कहा गया है कि इस कुव्यवस्था के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों न माना जाए.

48 घंटे में सुधार की कार्ययोजना, नहीं तो कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग ने 48 घंटे के भीतर ओपीडी व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी और वेतन पर रोक लगाने तक की चेतावनी दी गई है. इस सख्ती के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अस्पताल प्रशासन हालात सुधारने के लिए कितनी तेजी से कदम उठाता है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

 

