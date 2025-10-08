Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2952240
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui: बिहार पुलिस जवान का पिता निकला तस्कर, घर से 6 किलो गांजा और नगद बरामद

Jamui: जमुई पुलिस ने कन्हैया साह के घर से  6 किलो गांजा और 64,990 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया है. सूचना के आधार पर टाउन थाना पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी. कन्हैया साह के एक पुत्र और दो पुत्रियां बिहार पुलिस में कार्यरत हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:56 AM IST

Trending Photos

Jamui: बिहार पुलिस जवान का पिता निकला गांजा तस्कर
Jamui: बिहार पुलिस जवान का पिता निकला गांजा तस्कर

Jamui News: जमुई पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है. टाउन थाना क्षेत्र के नीमा रंग मोहल्ले में छापेमारी कर पुलिस ने एक व्यक्ति को 6 किलो गांजा और 64,990 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कन्हैया साह के रूप में हुई है, जो इसी मोहल्ले का रहने वाला है.

पहले भी गांजा तस्करी के मामलों में जा चुका है जेल
सदर अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नीमा रंग मोहल्ले के कन्हैया साह के घर में गांजा रखा गया है. सूचना के आधार पर टाउन थाना पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जहां से 6 किलो गांजा और 64,990 रुपए नगद बरामद किया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि कन्हैया साह पहले भी कई बार गांजा तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है, लेकिन रिहाई के बाद भी उसने यह गैरकानूनी कारोबार नहीं छोड़ा. 

यह भी पढ़ें: गढ़वा में पिता बना हैवान, नाबालिग बेटी और नवजात की हत्या कर दफनाया

Add Zee News as a Preferred Source

एक पुत्र और दो पुत्रियां बिहार पुलिस में कार्यरत
चौंकाने वाली बात यह है कि कन्हैया साह के एक पुत्र और दो पुत्रियां बिहार पुलिस में कार्यरत हैं. बावजूद इसके, पिता के इस अपराध को रोकने की न तो कोई कोशिश की गई और न ही परिवार की ओर से किसी प्रकार की रोकथाम दिखी. यही कारण है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि जब बिहार पुलिस के जवानों को अनुशासन, सत्यनिष्ठा और कानून पालन का पाठ सिखाया जाता है, तो क्या वही अनुशासन अपने परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होता? पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कन्हैया साह के संपर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jamui Newscrime

Trending news

Bihar Crime News
रिविलगंज में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, शराब के पैसे के लेन-देन में चली गोली
Jamui News
Jamui: बिहार पुलिस जवान का पिता निकला तस्कर, घर से 6 किलो गांजा और नगद बरामद
Ziradei Vidhan Sabha Seat
बुनियादी सुविधाओं से वंचित जीरादेई, जनता बोली- कब मिलेगा अनुमंडल का दर्जा
Chirag Paswan
NDA में सीट शेयरिंग पर अटका मामला? चिराग पासवान बोले- कहना जल्दबाजी, मांझी भी नाराज!
Anand Mohan
Bihar Politics: लालू यादव के 'छ और ग्यारह' वाले पोस्ट पर आनंद मोहन का पलटवार
Jharkhand news
झारखंड में नक्सलियों ने किया प्रतिरोध सप्ताह और बंद का ऐलान, पुलिस अलर्ट
Arun Bharti
अपने जीजा अरुण भारती को चिराग पासवान ने बनाया विधानसभा चुनाव प्रभारी
Asaduddin Owaisi
'राजद में इतनी ताकत नहीं कि भाजपा को रोक सके', शेरघाटी में ओवैसी ने जमकर बोला हमला
sudhanshu trivedi
हमारा CM स्पष्ट, उनसे पूछिए जिनकी हसरतों के जनाजे निकल गए: सुधांशु त्रिवेदी
Kajal Raghwani
काजल राघवानी और अरविंद अकेला कल्लू की भोजपुरी फिल्म ‘प्रेम विवाह’ की शूटिंग शुरू