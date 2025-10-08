Jamui: बिहार पुलिस जवान का पिता निकला तस्कर, घर से 6 किलो गांजा और नगद बरामद

Jamui News: जमुई पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है. टाउन थाना क्षेत्र के नीमा रंग मोहल्ले में छापेमारी कर पुलिस ने एक व्यक्ति को 6 किलो गांजा और 64,990 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कन्हैया साह के रूप में हुई है, जो इसी मोहल्ले का रहने वाला है.

पहले भी गांजा तस्करी के मामलों में जा चुका है जेल

सदर अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नीमा रंग मोहल्ले के कन्हैया साह के घर में गांजा रखा गया है. सूचना के आधार पर टाउन थाना पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जहां से 6 किलो गांजा और 64,990 रुपए नगद बरामद किया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि कन्हैया साह पहले भी कई बार गांजा तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है, लेकिन रिहाई के बाद भी उसने यह गैरकानूनी कारोबार नहीं छोड़ा.

एक पुत्र और दो पुत्रियां बिहार पुलिस में कार्यरत

चौंकाने वाली बात यह है कि कन्हैया साह के एक पुत्र और दो पुत्रियां बिहार पुलिस में कार्यरत हैं. बावजूद इसके, पिता के इस अपराध को रोकने की न तो कोई कोशिश की गई और न ही परिवार की ओर से किसी प्रकार की रोकथाम दिखी. यही कारण है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि जब बिहार पुलिस के जवानों को अनुशासन, सत्यनिष्ठा और कानून पालन का पाठ सिखाया जाता है, तो क्या वही अनुशासन अपने परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होता? पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कन्हैया साह के संपर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

