Bihar Train Accident: जसीडीह–झाझा रेलखंड से आखिरकार हट गया रेलगाड़ी का मलबा, 69 घंटों बाद बहाल हुआ ट्रैक

Jasidih-Jhajha Rail Track: जसीडीह-झाझा रेलखंड पर लाहाबन और सिमुलतला स्टेशनों के बीच 27 दिसंबर 2025 की रात 23:30 बजे से एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे और ट्रैक भी बुरी तरह से डैमेज हो गया था. जिसके चलते रेल यातायात बाधित हो गया था. रेलवे कर्मचारी और अधिकारी रेल परिचालन को बहाल करने के लिए लगातार काम कर रहे थे और 30 दिसंबर की शाम को मालगाड़ी का मलबा हटाया जा सका. जिसके बाद शाम 8 बजे के करीब रेल परिचालन बहाल कर दिया गया. फिलहाल डाउन लाइन से ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है, जबकि अप लाइन पर परिचालन शीघ्र ही शुरू किए जाने की संभावना है.

रेलवे प्रशासन के अनुसार, प्रभावित ट्रैक की मरम्मत एवं आवश्यक सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद रेल सेवाएं बहाल की गई हैं. जसीडीह–झाझा खंड पर सामान्य रेल परिचालन चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह बहाल किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.बहाली कार्य की निगरानी स्वयं पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक श्री मिलिंद देवस्कर ने घटनास्थल पर मौजूद रहकर की. उन्होंने अधिकारियों को कार्य शीघ्र और सुरक्षित रूप से पूरा करने के निर्देश दिए. इस दौरान प्रधान मुख्य अभियंता, प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर डटे रहे.

आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में रेलकर्मियों ने अत्यधिक ठंड और कम तापमान के बावजूद चौबीसों घंटे मेहनत कर बहाली कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. पूर्वी रेलवे ने अवरोध की अवधि के दौरान यात्रियों द्वारा दिखाए गए धैर्य और सहयोग के लिए आभार प्रकट किया है तथा बहाली कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समर्पित सेवा की सराहना की है.

जानकारी के मुताबिक, रेलवे के अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में रात 10 बजे के करीब गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस (15028) को गुजारा. घटनास्थल वाली जगह पर ट्रेन की रफ्तार काफी कम रखी गई थी. इसके बाद साढ़े 10 बजे के करीब एक मालगाड़ी भी इसी रूट से गुजरी. हालांकि, अप ट्रैक पर अभी परिचालन शुरू नहीं किया जा सका है. इसको लेकर आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ बिपला बाउरी ने बताया कि दोनों ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगी को हटा दिया गया. वहीं झाझा स्टेशन मास्टर रविकांत माथुरी ने बताया कि मंगलवार की शाम 4.30 बजे डाउन लाइन को क्लियरेंस दे दिया गया है.

रिपोर्ट- अभिषेक