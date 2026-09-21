/जमुई छेड़खानी मामलाः महिला आयोग ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, SP बोले- किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा

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जमुई की नाबालिग लड़की की चीखों की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है. दरिंदों ने नाबालिग लड़की से सड़क पर जिस तरह से नोंच-घसोट की, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. अब बिहार महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. लड़की से छेड़खानी के वायरल वीडियो पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने कहा कि घटना की जानकारी आयोग को मिली है. घटना 19 सितंबर की रात की बताई जा रही है, जबकि इसका वीडियो 20 सितंबर को वायरल हुआ.
अप्सरा ने कहा कि राज्य महिला आयोग की टीम घटनास्थल पर जाकर पीड़िता से मुलाकात करेगी और मामले की पूरी जानकारी लेगी. उन्होंने कहा कि घटना में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि मामले को लेकर जमुई के एसपी को पत्र और ई-मेल के जरिए भी कार्रवाई के लिए कहा जाएगा. उधर, जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए SIT टीम बनाई गई है. एसपी ने कहा कि घटना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो और की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. एसपी ने कहा कि इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने कहा कि जिस तरह से वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं एसपी ने 19 तारीख की रात को गश्ती टीम में शामिल पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है.