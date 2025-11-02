जमुई में चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प, सात लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल

बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के मग्घी गांव में रविवार को चुनावी रंजिश और पुराने जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. इस झड़प में एक महिला समेत कुल सात लोग घायल हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मारपीट की इस घटना में एक पक्ष से प्रकाश कुमार दास, प्रदीप कुमार दास, चंदा कुमारी, जोगी रविदास, प्रीति कुमारी और सोनी कुमारी घायल हुए हैं. जबकि दूसरे पक्ष से सुभाष रविदास की पत्नी नीतू देवी को चोटें आई हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

घायल प्रकाश कुमार दास ने बताया कि वे जदयू के समर्थक हैं, जबकि दूसरे गुट के अमीर दास और रंजीत दास राजद के पक्ष में प्रचार कर रहे थे. इसी राजनीतिक मतभेद के चलते दोनों गुटों में बहस शुरू हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच पहले से ही भूमि विवाद चल रहा था, जिससे तनाव और बढ़ गया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों पक्षों को लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला करते और आसपास के लोग बीच-बचाव करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है.

घायल पक्ष ने अमीर दास, रंजीत दास, सुभाष दास, साजन दास, निर्मला कुमारी, बल्लू, आशीष और प्रमोद समेत कई लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है. वहीं, दूसरे पक्ष ने भी इसी तरह पलटकर आरोप लगाया है कि हमला पहले विपक्षी गुट ने किया था.

घटना की जानकारी मिलते ही मोहनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. थाना अध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला चुनावी रंजिश से अधिक भूमि विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है. पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

