जमुई में विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर चले पत्थर, झोपड़ी में लगाई आग

जमुई जिले के खैरा प्रखंड में सरस्वती पूजा की खुशियां उस समय तनाव में बदल गईं, जब मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच भीषण हिंसक झड़प हो गई. गरही थाना क्षेत्र के हरनी गांव में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. विसर्जन जुलूस के दौरान शुरू हुई मामूली बहस ने देखते ही देखते पथराव और आगजनी का रूप ले लिया, जिससे गांव में दहशत फैल गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

जानकारी के मुताबिक, हरनी गांव में जब सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था, तभी एक खास टोले के पास पहुंचते ही दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे. इसी बीच उपद्रवियों ने मौके पर रखे भूसे के ढेर (पुंज) में आग लगा दी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास ही स्थित एक फूस की झोपड़ी भी इसकी चपेट में आ गई और जलकर पूरी तरह राख हो गई. वायरल वीडियो में धुएं का गुबार और जलती हुई झोपड़ी साफ देखी जा सकती है, जो उस समय के खौफनाक मंजर की गवाही दे रही है.

गांव में हिंसा की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पर फोन किया. सूचना मिलते ही 112 की टीम और गरही थाना प्रभारी विपिन चंद्र पालटा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए उग्र भीड़ को तितर-बितर किया और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों के कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे थाने में पूछताछ की जा रही है. थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि पथराव की पुष्टि हो चुकी है और आगजनी के कारणों व इसमें शामिल चेहरों की गहनता से जांच की जा रही है.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विवाद की चिंगारी एक दिन पहले ही सुलग गई थी. विसर्जन के दौरान हुई एक मामूली नोकझोंक ने अगले दिन विकराल रूप ले लिया. फिलहाल, हरनी गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. विसर्जन जुलूसों की सुरक्षा को लेकर भी अब पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है.