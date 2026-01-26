Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3087482
Zee Bihar JharkhandBH jamui

जमुई में विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर चले पत्थर, झोपड़ी में लगाई आग

जमुई के खैरा प्रखंड अंतर्गत हरनी गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस दौरान हुई पत्थरबाजी और आगजनी में एक फूस की झोपड़ी जलकर खाक हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:24 PM IST

Trending Photos

जमुई में विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष
जमुई में विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष

जमुई जिले के खैरा प्रखंड में सरस्वती पूजा की खुशियां उस समय तनाव में बदल गईं, जब मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच भीषण हिंसक झड़प हो गई. गरही थाना क्षेत्र के हरनी गांव में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. विसर्जन जुलूस के दौरान शुरू हुई मामूली बहस ने देखते ही देखते पथराव और आगजनी का रूप ले लिया, जिससे गांव में दहशत फैल गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

जानकारी के मुताबिक, हरनी गांव में जब सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था, तभी एक खास टोले के पास पहुंचते ही दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे. इसी बीच उपद्रवियों ने मौके पर रखे भूसे के ढेर (पुंज) में आग लगा दी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास ही स्थित एक फूस की झोपड़ी भी इसकी चपेट में आ गई और जलकर पूरी तरह राख हो गई. वायरल वीडियो में धुएं का गुबार और जलती हुई झोपड़ी साफ देखी जा सकती है, जो उस समय के खौफनाक मंजर की गवाही दे रही है.

गांव में हिंसा की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पर फोन किया. सूचना मिलते ही 112 की टीम और गरही थाना प्रभारी विपिन चंद्र पालटा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए उग्र भीड़ को तितर-बितर किया और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों के कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे थाने में पूछताछ की जा रही है. थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि पथराव की पुष्टि हो चुकी है और आगजनी के कारणों व इसमें शामिल चेहरों की गहनता से जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'हर-हर महादेव', यूजीसी विवाद पर सवाल होते ही जयकारे लगाने लगे नित्यानंद राय

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विवाद की चिंगारी एक दिन पहले ही सुलग गई थी. विसर्जन के दौरान हुई एक मामूली नोकझोंक ने अगले दिन विकराल रूप ले लिया. फिलहाल, हरनी गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. विसर्जन जुलूसों की सुरक्षा को लेकर भी अब पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है.

TAGS

Jamui News

Trending news

Jamui News
जमुई में विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर चले पत्थर
Gopalganj news
Gopalganj: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, हनुमानगढ़ी इलाके के दो युवकों पर FIR दर्ज
Nityanand Rai
'हर-हर महादेव', यूजीसी विवाद पर सवाल होते ही जयकारे लगाने लगे नित्यानंद राय
Bettiah news
बेतिया GMCH मारपीट मामला: पीड़ित विशाल राज आया सामने, डॉक्टरों पर दर्ज कराई प्राथमिकी
Jharkhand news
झारखंड में ओवैसी की पार्टी को मिली मजबूती, पूर्व विधायक अकील अख्तर AIMIM में शामिल
Ranji trophy
Ranji Trophy: बिहार ने मणिपुर को दी करारी शिकस्त, एलीट ग्रुप में की वापसी
Bihar News
Bihar News: गणतंत्र दिवस पर परिवहन विभाग की झांकी को मिला पहला पुरस्कार
Patna NEET Student Death Case
पटना नीट छात्रा मामला: गर्दनीबाग अस्पताल में 6 संदिग्धों का हुआ DNA टेस्ट
UGC Guidelines
कम मेरिट के सिर पर नाचने से लेकर Presumption of guilt तक,क्या गूंजेगी सवर्णों की चीख
Motihari News
मोतिहारी तेजाब कांड! एकतरफा प्यार में पागल युवक ने छात्रा का चेहरा तेजाब से झुलसाया