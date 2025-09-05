Jamui News: 12 दिनों में मिले 3 नवजात के शव, फर्जी क्लीनिकों पर उठे सवाल, इलाके में मचा हड़कंप
Jamui News: 12 दिनों में मिले 3 नवजात के शव, फर्जी क्लीनिकों पर उठे सवाल, इलाके में मचा हड़कंप

Jamui News: बिहार के जमुई में हरनाहा नहर से 12 दिनों में तीन नवजातों का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोग फर्जी क्लीनिकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. घटनास्थल से एक्सपायरी दवाएं मिलीं. पुलिस जांच में जुटी है, जबकि प्रशासनिक लापरवाही पर लोगों में आक्रोश है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:31 PM IST

12 दिनों में मिले 3 नवजात के शव
12 दिनों में मिले 3 नवजात के शव

Jamui News: बिहार के जमुई नगर परिषद क्षेत्र के हरनाहा नहर से पिछले 12 दिनों में तीन नवजात शिशुओं के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. शुक्रवार को दो नवजात के शव पानी में तैरते हुए देखे गए. इससे पहले 24 अगस्त को भी इसी नहर से एक अन्य नवजात का शव बरामद किया गया था. लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन मासूमों की मौत के पीछे कौन है.

यह भी पढ़ें: जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, दो पक्षों में रोड़ेबाजी, कई लोग घायल

स्थानीय निवासियों का मानना है कि इसके पीछे इलाके में चल रहे फर्जी निजी क्लीनिकों के संचालकों का हाथ हो सकता है. लोगों का कहना है कि नवजातों के जन्म के बाद मौत होने पर उन्हें नहर में फेंक दिया जाता है. नहर के आस-पास कई निजी क्लिनिक संचालित हैं, जिनकी गतिविधियों पर अब गंभीर संदेह जताया जा रहा है.

नहर में एक्सपायरी दवाएं
मामले की सूचना मिलते ही टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. छानबीन के दौरान घटनास्थल से एक्सपायरी दवाएं भी बरामद की गईं. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और संबंधित क्लीनिकों के गतिविधियों पर नजर रख रही है.

चश्मदीद का बयान
सिकंदरा निवासी विनय कुमार ने बताया कि वह निजी काम से हरनाहा आए थे. उसी दौरान उन्होंने नहर में दो शवों को तैरते देखा और इसकी जानकारी आस-पास के लोगों को दी. वहीं स्थानीय निवासी गुड्डू कुमार ने कहा कि यह स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही है. अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती, तो ऐसी अमानवीय घटनाएं सामने नहीं आती.

जुड़वा नवजात होने की आशंका
शुक्रवार को नहर से बरामद दोनों शवों में एक लड़का और एक लड़की है. दोनों की कद-काठी लगभग एक जैसी होने के कारण स्थानीय लोगों को आशंका है कि वे जुड़वा बच्चे हो सकते हैं. जन्म के तुरंत बाद मौत होने पर उन्हें नहर में फेंका गया होगा.

जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. इससे पहले 24 अगस्त को बरामद हुए नवजात के शव के मामले में भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया था. लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है और वे दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों ने कहा कि लगातार नवजातों का शव मिलना बेहद चिंताजनक है. यह प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है. इस क्षेत्र में चल रहे फर्जी क्लीनिकों की तुरंत जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

इनपुट- अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

;