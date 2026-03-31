सैर पर निकले पिता-पुत्र की डैम में डूबने से मौत! बीपीएससी शिक्षक और 4 वर्षीय इकलौते बेटे का शव बरामद

Jamui News: जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र स्थित नागी डैम से मंगलवार को बीपीएससी शिक्षक और उसके मासूम पुत्र का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. मृतकों की पहचान बाराजोर गांव निवासी मो. तौफीक उमर (30 वर्ष) और उनके चार वर्षीय इकलौते पुत्र मो. अरहान गाजी के रूप में हुई है.

परिजनों ने बताया कि तौफीक रोजाना अपने पुत्र को लेकर सुबह टहलने के लिए चारगछवा इलाके की ओर जाते थे. मंगलवार सुबह करीब 7 बजे भी वह बाइक से बेटे को लेकर घर से निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे. मोबाइल पर संपर्क करने पर फोन बंद मिला, जिसके बाद परिजन चिंतित हो उठे.

परिजन और ग्रामीण खोजबीन करते हुए डैम पहुंचे, जहां किनारे खड़ी एक बाइक दिखाई दी. पास जाकर देखने पर बाइक तौफीक की निकली, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही झाझा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाशी अभियान शुरू कराया.

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स्थानीय तैराकों की मदद से डैम में खोजबीन की गई, जहां कुछ देर बाद दोनों शव पानी के अंदर से बरामद किए गए. शव बाहर निकलते ही मौके पर मौजूद परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

बताया जाता है कि मो. तौफीक पेशे से शिक्षक थे और वर्ष 2025 में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त होकर हाल ही में टहवा बलियाडीह स्थित उर्दू विद्यालय में पदस्थापित हुए थे. ग्रामीणों के अनुसार, उनका पुत्र बोल नहीं सकता था और परिवार का इकलौता बेटा था.

परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. वहीं, पुलिस प्रथम दृष्टया डूबने से मौत मानकर हर पहलू से जांच कर रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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