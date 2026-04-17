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8 दिन से फरारी काट रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, खोज रहे थे ठिकाना और फिर साहू समाज ने करा दिया शादी

Jamui News: जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के लता गांव निवासी अजीत साव की पुत्री किरण कुमारी और चकाई बाजार के नीचे टोला निवासी नरसिंह साव के पुत्र सौरभ कुमार पिछले काफी समय से प्रेम-प्रसंग में थे. गुरुवार की सुबह जैसे ही दोनों चकाई पहुंचे. साहू समाज के लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया और शादी करा दी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:11 AM IST

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जमुई में साहू समुदाय ने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की शादी करा दी
जमुई में साहू समुदाय ने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की शादी करा दी

Jamui Love Story: जमुई जिले में प्रेम जब सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर रजामंदी की दहलीज पर पहुंचता है, तो वह एक मिसाल बन जाता है. गुरुवार की रात चकाई बाजार स्थित सब्जी मार्केट के राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा. जहां साहू समाज के सहयोग से एक प्रेमी जोड़े का विवाह पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न कराया गया.

जानकारी के अनुसार जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के लता गांव निवासी अजीत साव की पुत्री किरण कुमारी और चकाई बाजार के नीचे टोला निवासी नरसिंह साव के पुत्र सौरभ कुमार पिछले काफी समय से प्रेम-प्रसंग में थे. विवाह की जिद को लेकर यह प्रेमी जोड़ा करीब आठ दिन पहले अपने-अपने घरों से निकल गया था. 

गुरुवार की सुबह जैसे ही दोनों चकाई पहुंचे. साहू समाज के लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया. साहू समाज के प्रबुद्ध सदस्य कन्हैयालाल गुप्ता और अजय कुमार मुन्ना की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाया गया. काफी मान-मनुहार और चर्चा के बाद किसी भी कानूनी विवाद से बचने और बच्चों की खुशी के लिए दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए. 

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मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चारण के बीच विवाह की रस्में पूरी कराईं. दूल्हे सौरभ ने किरण की मांग में सिंदूर भरा और अग्नि के सात फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया.

इस अवसर पर कन्हैयालाल गुप्ता ने कहा कि समाज का उद्देश्य युवाओं को सही दिशा देना और परिवारों को टूटने से बचाना है. शादी के बाद मंदिर में मौजूद दर्जनों लोगों ने नवविवाहित जोड़े को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया. इस सकारात्मक पहल की पूरे चकाई बाजार में जमकर सराहना हो रही है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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