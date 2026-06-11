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जमुई में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, डैम से शव बरामद

Jamui Crime News: जमुई जिले में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. युवक का शव डैम से बरामद पुलिस ने बरामद किया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:49 PM IST
जमुई में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, डैम से शव बरामद
Image Credit: प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक का शव डैम से बरामद

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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