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Jamui News: जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के चपोलवा गांव स्थित कुम्हेनि डैम से गुरुवार सुबह पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया. मृतक की पहचान बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र अंतर्गत चतराहन गांव निवासी 18 वर्षीय छोटेलाल हांसदा के रूप में हुई है. घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है.
परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार छोटेलाल हांसदा मंगलवार देर शाम अपने मित्र मनोज हांसदा के साथ अपनी प्रेमिका से मिलने चपोलवा गांव पहुंचा था. आरोप है कि प्रेमिका के परिजनों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की. इसी दौरान मनोज हांसदा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला.
मनोज ने बाद में छोटेलाल के परिजनों को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रेमिका के घरवालों ने छोटेलाल की बेरहमी से पिटाई की और उसे अधमरा कर डैम में फेंक दिया. सूचना मिलने के बाद परिजनों ने बुधवार को झाझा थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई.
गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे कुम्हेनि डैम में एक शव दिखाई देने की सूचना मिली. सूचना पर प्रभारी थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को डैम से बाहर निकाला.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है तथा आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रेम-प्रसंग से जुड़ी इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला