Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3157786
Zee Bihar JharkhandBH jamui

BSEB 10th Result 2026: जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन ने किया संयुक्त टॉप, देखें टॉपर्स की लिस्ट

BSEB 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रिजल्ट जारी किया है.शिक्षामंत्री के अनुसार, जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन ने संयुक्त रूप से टॉप किया है. 10वीं परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राएं अपना परिणाम https://matricbiharboard.com/biharboardonline.bihar.gov.in/ पर देख सकते हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 02:11 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट 2026 आज जारी हो गया है. रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा दोपहर 1:15 बजे की गई. 15 लाख से ज़्यादा छात्रों के रिजल्ट जारी किए गए हैं. बिहार बोर्ड की ओर से एक बार फिर रिजल्ट रिकॉर्ड समय में प्रकाशित किए गए हैं. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सिर्फ 28 दिनों में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है. यूनिक ID सिस्टम लागू होने से रिजल्ट की प्रक्रिया और भी ज्यादा पारदर्शी हो गई है. उन्होंने कहा कि 10वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं.

बोर्ड के चेयरमैन ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है. जो छात्र पास नहीं हो पाए हैं, उनके लिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के अवसर उपलब्ध हैं. रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गई है. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि इस सटीक परीक्षा में जो सबसे बड़ी बात है कि जो टॉपर हैं, वो दो छात्राएं हैं.

शिक्षामंत्री के अनुसार, जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन ने टॉप किया है. दोनों लड़कियों बिहार स्टेट टॉपर बनी हैं. पुष्पांजलि और सबरीन ने संयुक्त रूप से 492-492 अंक हासिल किए. 98.4% फीसदी अंक लाकर दोनों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है. शिक्षा मंत्री ने दोनों छात्राओं को बधाई दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Board: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, 81.79% छात्रों को मिली सफलता

TAGS

Bihar Board 10th result 2026BSEB 10th Result 2026

Trending news

Muzaffarpur News
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पुलिस ने अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का किया पर्दाफाश
Bihar Board 10th result 2026
जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन ने किया संयुक्त टॉप, देखें लिस्ट
BSEB 10th Result 2026
Bihar Board: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, 81.79% छात्रों को मिली सफलता
Bihar politics
नीतीश कुमार आखिरी CM होंगे जिन्होंने 122 सीटों पर हासिल किया बहुमत! जानें कारण
Chhapra News
Chhapra News: पंचायत भवन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने की आत्महत्या
nitin Nabin
नितिन नवीन आज नहीं देंगे विधायिकी से इस्तीफा, जानें आखिरी वक्त में क्यों बदल गया मूड
Bihar Board 10th result 2026
Bihar Board 10th Result 2026 Highlights: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी, पुष्पांजलि कुमारी और सबरीन परवीन ने मारी बाजी
Garhwa Ram Navami Dispute
गढ़वा रामनवमी विवाद: रमकंडा में 72 नामजद, 220 अज्ञात पर FIR, 19 गिरफ्तार
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: मधुबनी में LPG के बाद पेट्रोल की किल्लत! तेल टैंकर नहीं आने से कई पेट्रोल पम्प हुए बंद, लोग परेशान
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर: शराब तस्करों का उत्पाद विभाग पर हमला, दूसरी ओर 2 मजदूरों पर चलाई गोली