BSEB 10th Result 2026: जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन ने किया संयुक्त टॉप, देखें टॉपर्स की लिस्ट

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट 2026 आज जारी हो गया है. रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा दोपहर 1:15 बजे की गई. 15 लाख से ज़्यादा छात्रों के रिजल्ट जारी किए गए हैं. बिहार बोर्ड की ओर से एक बार फिर रिजल्ट रिकॉर्ड समय में प्रकाशित किए गए हैं. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सिर्फ 28 दिनों में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है. यूनिक ID सिस्टम लागू होने से रिजल्ट की प्रक्रिया और भी ज्यादा पारदर्शी हो गई है. उन्होंने कहा कि 10वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं.

बोर्ड के चेयरमैन ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है. जो छात्र पास नहीं हो पाए हैं, उनके लिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के अवसर उपलब्ध हैं. रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गई है. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि इस सटीक परीक्षा में जो सबसे बड़ी बात है कि जो टॉपर हैं, वो दो छात्राएं हैं.

शिक्षामंत्री के अनुसार, जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन ने टॉप किया है. दोनों लड़कियों बिहार स्टेट टॉपर बनी हैं. पुष्पांजलि और सबरीन ने संयुक्त रूप से 492-492 अंक हासिल किए. 98.4% फीसदी अंक लाकर दोनों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है. शिक्षा मंत्री ने दोनों छात्राओं को बधाई दी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Board: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, 81.79% छात्रों को मिली सफलता