Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3101761
Zee Bihar JharkhandBH jamui

स्क्रिप्ट बंगाल की, एक्शन बिहार का! किडनैपर्स के चंगुल से बिजनेसमैन को छुड़ा लाई पुलिस, किसी फिल्म से कम नहीं थी एंट्री

Bihar News: बंगाल के लिलुआ निवासी स्क्रैप कारोबारी धर्मेंद्र कुमार महतो (37) को 6 फरवरी को पैसों के लेन-देन के बहाने बख्तियारपुर बुलाया गया था. वहीं से अपराधियों ने उन्हें अपने जाल में फंसाकर अपहरण कर लिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:13 PM IST

Trending Photos

बंगाल के कारोबारी का बिहार में अपहरण, पुलिस ने हीरो बनकर मारी एंट्री
बंगाल के कारोबारी का बिहार में अपहरण, पुलिस ने हीरो बनकर मारी एंट्री

जमुई: बिहार के जमुई जिले में एक बंगाल के स्क्रैप कारोबारी के अपहरण का मामला बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा सामने आया है. लेन-देन के बहाने बुलाकर कारोबारी का अपहरण कर लिया गया, फिर उन्हें नशे की दवा देकर तीन दिनों तक अलग-अलग जिलों में घुमाया जाता रहा. आखिरकार पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया और दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के लिलुआ निवासी स्क्रैप कारोबारी धर्मेंद्र कुमार महतो (37) को 6 फरवरी को पैसों के लेन-देन के बहाने बख्तियारपुर बुलाया गया था. वहीं से अपराधियों ने उन्हें अपने जाल में फंसाकर अपहरण कर लिया.

नशे की दवा देकर बनाया बंधक
जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि अपराधी कारोबारी को नशे की गोली देकर बेहोशी की हालत में रखते थे. उन्हें सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठाकर बख्तियारपुर, मोकामा, देवघर और जमुई सहित कई इलाकों में घुमाया गया. अपराधियों की मंशा मोटी रकम की उगाही करने की थी और वे किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मामले की सूचना मिलते ही एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देश पर लक्ष्मीपुर थाना पुलिस ने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी शुरू की. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कारोबारी को सकुशल मुक्त करा लिया.

दो अपहरणकर्ता गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नीतीश कुमार उर्फ बिट्टू, पिता चंद्रभूषण सिंह, ग्राम पेंधी, थाना बरहट, जिला जमुई सोनू कुमार तांती उर्फ रेड्डी, पिता स्व. सुनील तांती, ग्राम दाबिल, थाना खैरा, जिला जमुई कांड में प्रयुक्त सफेद स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त कर लिया गया है. तलाशी के दौरान गाड़ी से नशे की दवाइयां भी बरामद हुई हैं.

बाकी आरोपियों की तलाश जारी
एसडीपीओ ने बताया कि इस अपहरण कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई और एक कारोबारी की जान बच सकी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

यह भी पढ़ें: साथ नाचते थे...साथ मरेंगे! सहरसा में 4 दोस्तों ने एक साथ खाया जहर, 2 की मौत

TAGS

Bihar NewsJamui News

Trending news

Bihar News
अरहर, चना और मसूर के लिए बिहार बनेगा हब, केंद्र से मांगे रोग-रोधी बीज
tiger
खेत जा रहे किसानों के उड़े होश! सामने खड़ा था बाघ,अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा वन विभाग
Census 2027
जनगणना–2027: 2 मई से घर-घर होगा मकान सूचीकरण, 17 अप्रैल से होगी स्व-गणना की सुविधा
Tejashwi Yadav
'आज उनका वक्त है, हमारा दौर आएगा', राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव की हुंकार
Gopalganj news
बिहार में शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, राजस्थान से जुड़ा है कनेक्शन
Tejashwi Yadav
राजद की कमान पूरी तरह तेजस्वी के पास, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी
Katihar News
बदनामी के डर से प्रेमिका ने जड़ा ताला, अंदर प्रेमी ने तोड़ दिया दम
NEET Student Case
नीट छात्रा कांड: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के परिजन, लगाया साजिश का आरोप
Bihar News
क्या एक दिन में फाइलेरिया को मात दी जा सकती है? बिहार कर रहा है कोशिश
Saharsa news
साथ नाचते थे...साथ मरेंगे! सहरसा में 4 दोस्तों ने एक साथ खाया जहर, 2 की मौत