स्क्रिप्ट बंगाल की, एक्शन बिहार का! किडनैपर्स के चंगुल से बिजनेसमैन को छुड़ा लाई पुलिस, किसी फिल्म से कम नहीं थी एंट्री

जमुई: बिहार के जमुई जिले में एक बंगाल के स्क्रैप कारोबारी के अपहरण का मामला बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा सामने आया है. लेन-देन के बहाने बुलाकर कारोबारी का अपहरण कर लिया गया, फिर उन्हें नशे की दवा देकर तीन दिनों तक अलग-अलग जिलों में घुमाया जाता रहा. आखिरकार पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया और दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के लिलुआ निवासी स्क्रैप कारोबारी धर्मेंद्र कुमार महतो (37) को 6 फरवरी को पैसों के लेन-देन के बहाने बख्तियारपुर बुलाया गया था. वहीं से अपराधियों ने उन्हें अपने जाल में फंसाकर अपहरण कर लिया.

नशे की दवा देकर बनाया बंधक

जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि अपराधी कारोबारी को नशे की गोली देकर बेहोशी की हालत में रखते थे. उन्हें सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठाकर बख्तियारपुर, मोकामा, देवघर और जमुई सहित कई इलाकों में घुमाया गया. अपराधियों की मंशा मोटी रकम की उगाही करने की थी और वे किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामले की सूचना मिलते ही एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देश पर लक्ष्मीपुर थाना पुलिस ने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी शुरू की. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कारोबारी को सकुशल मुक्त करा लिया.

दो अपहरणकर्ता गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नीतीश कुमार उर्फ बिट्टू, पिता चंद्रभूषण सिंह, ग्राम पेंधी, थाना बरहट, जिला जमुई सोनू कुमार तांती उर्फ रेड्डी, पिता स्व. सुनील तांती, ग्राम दाबिल, थाना खैरा, जिला जमुई कांड में प्रयुक्त सफेद स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त कर लिया गया है. तलाशी के दौरान गाड़ी से नशे की दवाइयां भी बरामद हुई हैं.

बाकी आरोपियों की तलाश जारी

एसडीपीओ ने बताया कि इस अपहरण कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई और एक कारोबारी की जान बच सकी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

