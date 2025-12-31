Advertisement
दोस्ती शर्मसार! खून से लथपथ तड़पते रहे चार दोस्त, साथ में कार में सवार चार अन्य साथी छोड़ हुए फरार

Jamui News: जमुई जिले के चंद्रमंडीह इलाके में मंगलवार शाम को मानसिंहडीह जंगल के पास एक तेज रफ्तार कार पलट गई, जिसमें देवघर से पूजा कर लौट रहे आठ दोस्त सवार थे. हादसे में चार युवक बुरी तरह घायल हो गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:34 PM IST

जमुई में कार दुर्घटना (फोटो- एआई जनरेटेड)
Jamui Car Accident: जमुई जिले में चंद्रमंडीह थाना इलाके के बासुकीटांड़-सिमुलतला मुख्य रोड पर मानसिंहडीह जंगल के करीब मंगलवार शाम को एक तेज रफ्तार कार पलट गई. हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार आठ दोस्तों में से चार बुरी तरह घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल युवक तड़पते रहे, वहीं उनके साथ कार में सवार चार अन्य साथी उन्हें उसी हाल में छोड़कर मौके से फरार हो गए. देवघर से पूजा करके लौट रहे ये युवक गिद्धौर थाना इलाके के रहने वाले थे. अमन कुमार नाम के एक घायल ने बताया कि वे सब खुशी-खुशी घूमने गए थे, लेकिन वापसी में ये हादसा हो गया.

कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई और रोड के किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. कार में कुल आठ लोग थे. इसमें से मोनू शर्मा, सुमित विश्वकर्मा, राहुल रावत और मोनू राम को कम चोटें आईं, लेकिन इन्होंने अपने घायल दोस्तों आयुष, करण, अमन और रौशन को मदद करने की बजाय उसी हाल में छोड़ दिया और फरार हो गए.

राहगीरों और आसपास के लोगों ने हादसे की खबर पुलिस को दी. चंद्रमंडीह थाने के सब-इंस्पेक्टर नंदन कुमार अपनी टीम के साथ फौरन मौके पर पहुंचे. उन्होंने एंबुलेंस का इंतजार नहीं किया और खुद अपनी पुलिस गाड़ी में चारों घायलों को लादकर अस्पताल ले गए. रेफरल अस्पताल में डॉक्टर गायत्री कुमारी ने उन्हें फर्स्ट एड दिया. जिसके बाद चारों की हालत गंभीर देखकर उन्हें जमुई के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

अब पुलिस ने दुर्घटना वाली कार को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है. फरार हुए चार युवकों का पता लगाने की कोशिश जारी है. इलाके में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घायलों के परिवार वाले भी अब अस्पताल पहुंच चुके हैं और उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

इनपुट- अभिषेक निरला

