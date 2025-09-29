Advertisement
चकाई अस्पताल में ANM के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, ABVP ने कर दी ये बड़ी मांग

Bihar News: जमुई जिले के चकई रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य प्रबंधक कंचन मिश्रा पर  एएनएम और जीएनएम के साथ दुर्व्यवहार के आरोप गंभीर रूप ले चुके हैं. ABVP कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया और चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन उग्र होगा. महिला स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:06 PM IST

चकाई अस्पताल में कथित दुर्व्यवहार पर ABVP का विरोध प्रदर्शन
Bihar News: बिहार के जमुई जिले के चकाई रेफरल अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक कंचन मिश्रा द्वारा एएनएम के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने जिला सह संयोजक दीपक चौधरी के नेतृत्व में अस्पताल प्रबंधक का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर भी सवाल उठाए. कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे ABVP जिला सह संयोजक दीपक कुमार चौधरी ने कहा कि अस्पताल में आए दिन कभी मरीजों के साथ तो कभी स्वास्थ्यकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं. यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा. 

अभाविप के पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष महेंद्र राय ने कहा कि पूर्व में एक डॉक्टर BK राय मरीजों और स्टाफ से गाली-गलौज करते थे, जिन्हें जनदबाव के चलते हटाना पड़ा था. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य प्रबंधक उम्रदराज होने के बावजूद महिला कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं.  एएनएम और जीएनएम के साथ हाथ पकड़ने जैसी हरकतें की जाती हैं, जो निंदनीय और अस्वीकार्य है. बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे कर्मियों में गहरा आक्रोश है.

 ये भी पढ़ें: Bettiah: दुर्गापूजा त्योहार में असमाजिक तत्वों की खैर नहीं, एसपी ने खुद संभाली कमान

पुतला दहन के बाद ABVP के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि दोषी प्रबंधक पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे. उनका कहना था कि अस्पताल में कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में उनके साथ अपमानजनक बर्ताव हो रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है. गौरतलब है कि दो दिन पूर्व ही अस्पताल की एएनएम और जीएनएम ने स्वास्थ्य प्रबंधक कंचन मिश्रा पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और गलत व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया था.  इसके विरोध में उन्होंने आरआई कार्य बाधित कर दिया था और तब से ही प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं. 

लगातार बढ़ते विवाद और ABVP के विरोध प्रदर्शन से यह मामला अब और भी गर्मा गया है. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि अस्पताल जैसी जगह पर इस तरह की घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

इनपुट: अभिषेक निराला

