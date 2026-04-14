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सम्राट चौधरी के NDA विधानमंडल दल का नेता बनने पर चकाई में जश्न, बांटी गई मिठाइयां

Samrat Chaudhary News: सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर जमुई में भारी उत्साह देखा गया. जिले के चकाई मुख्य चौक पर जश्न और मिठाइयां बांटी गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:07 PM IST

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सम्राट चौधरी के एनडीए विधानमंडल दल का नेता बनने पर चकाई में जश्न
सम्राट चौधरी के एनडीए विधानमंडल दल का नेता बनने पर चकाई में जश्न

Samrat Chaudhary: जमुई बिहार की राजनीति में भाजपा के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर चकाई मुख्य चौक पर मंगलवार शाम भारी उत्साह देखा गया. इस उपलब्धि पर कुशवाहा समाज के युवा नेता कुंदन वर्मा और भाजपा जिला प्रवक्ता धर्मवीर आनंद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.

मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्थानीय नेताओं ने कहा कि सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी मिलना पूरे बिहार और विशेषकर पिछड़े समाज के लिए गौरव की बात है. इससे प्रदेश में एनडीए गठबंधन को नई मजबूती मिलेगी. मुख्य चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी जिंदाबाद और भाजपा-एनडीए गठबंधन जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे. 

जश्न में मुख्य रूप से भाजपा अनुसूचित जनजाति के जिलाध्यक्ष सूरजमल मुर्मू, नूनधन शर्मा,लोजपा प्रखंड अध्यक्ष राजीव पासवान, राजेश पासवान, विकास वर्मा, मो. जमील, प्रेम वर्मा, संजय मिश्रा, पवन केशरी, उपेंद्र वर्मा, नंदलाल वर्मा, रविन्द्र वर्मा, चंदन वर्मा, यमुना वर्मा, मंटू वर्मा, दशरथ वर्मा, भुवनेश्वर यादव और सुरेश चंद्र गिरी समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए.

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जिला प्रवक्ता धर्मवीर आनंद ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएंगे. कुशवाहा समाज के युवा नेता कुंदन वर्मा ने कहा कि सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना जाना न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे कुशवाहा समाज और बिहार के युवाओं के लिए गर्व का क्षण है. 

उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का यह निर्णय दर्शाता है कि पार्टी में कर्मठ और संघर्षशील नेतृत्व का सम्मान सर्वोपरि है. उनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा. हम चकाई की जनता की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं.चकाई चौक पर पटाखों की गूंज और कार्यकर्ताओं के उत्साह से माहौल पूरी तरह उत्सवपूर्ण बना रहा.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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