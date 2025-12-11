Jamui News: आधी रात को CHC पहुंची विधायक सावित्री देवी, 'पूस की रात' में बिना कंबल-बेडशीट के मिलीं गर्भवती मरीज

Jamui Health System: चकाई विधानसभा क्षेत्र की विधायक सावित्री देवी ने गुरुवार (10 दिसंबर) की शाम को जमुई के सोनो प्रखंड क्षेत्र के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का औचक निरीक्षण किया. विधायक के अचानक पहुंचते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. निरीक्षण के दौरान अस्पताल की गंभीर लापरवाहियां उजागर हुईं. विधायिका ने वार्डों का निरीक्षण किया तो पाया कि किसी भी बेड पर चादर नहीं बिछी थी. पूरे परिसर में गंदगी फैली हुई थी और महिला प्रसव कक्ष की स्थिति भी अत्यंत खराब पाई गई. सभी बेड गंदे थे और मरीजों को न तो चादर दी गई थी और न ही ठंड के मौसम में कंबल उपलब्ध कराए गए थे. विधायिका सावित्री देवी ने इस बदइंतजामी पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि सभी कमियों को तुरंत दूर किया जाए, अन्यथा संबंधित कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रभारी भी अनुपस्थित मिले तथा कई डॉक्टरों की कमी सामने आई. विधायक ने कहा कि मरीज यहां इलाज कराने आते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि खुद ही बीमार पड़ जाएं. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया. स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि विधायक के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. वही सोनो थाना क्षेत्र के ख़ुद महापुर गांव से प्रसव के लिए आई प्रसूता मानसी कुमारी ने कहा कि हम प्रसव के लिए सुबह ही आए हैं अभी तक हम लोगों को ना तो बेड पर बेडशीट दिया गया और ना ही ठंडे से बचने के लिए कंबल की व्यवस्था कराई गई. वहीं दूसरी महिला ने कहा कि दवा तो हम लोग को मिलती है, लेकिन ना ही साफ बेड की व्यवस्था है और ना ही बेडशीट-कंबल की कोई व्यवस्था है.

वहीं पूरे मामले को लेकर सोनो प्राथमिक उपचार केंद्र के प्रभारी शशि भूषण चौधरी ने कहा कि हम जिलाधिकारी के मीटिंग में थे, इसीलिए अस्पताल में नहीं थे. प्रसव के लिए आई महिलाओं को बेडशीट नहीं मिलने का बड़ा कारण यह है कि सफाई विभाग का जिम्मा जिस कंपनी ने लिया है, उनके द्वारा सफाई नहीं की जा रही है. उन्होंने बताया कि इसकी सूचना सिविल सर्जन के ऑफिस में भी दी जा चुकी है. वहीं मरीजों के द्वारा कंबल नहीं मिलने के करण को लेकर भी बेतुका बयान देते हुए डॉ शशि भूषण चौधरी ने कहा कि मरीज के द्वारा कंबल मांगा नहीं गया है. उन्होंने कहा कि मांगा जाता है, तब कंबल दिया जाता है, नहीं मांगने पर नहीं मिलता है. बहरहाल अब देखना यह होगा कि विधायिका के दौरे के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कुछ सुधार हो पता है.

रिपोर्ट- अभिषेक