Jamui News: जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, दो पक्षों में रोड़ेबाजी, कई लोग घायल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2902857
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui News: जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, दो पक्षों में रोड़ेबाजी, कई लोग घायल

Jamui News: जमुई के नीमारंग मोहल्ले में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में पथराव हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए. हालात तनावपूर्ण रहे। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया और अतिरिक्त बल तैनात किया गया. स्थानीयों ने पुलिस पर देर से पहुंचने और पक्षपात का आरोप लगाया.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:40 PM IST

Trending Photos

जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल
जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल

Jamui News: बिहार के जमुई टाउन थाना क्षेत्र के नीमारंग मोहल्ले में शुक्रवार की देर रात गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच रोड़ेबाजी हो गई. इस रोड़ेबाजी में आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटे आई है. वहीं घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है. जिसमें कि साफ देखा जा सकता है कि असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा के द्वारा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जा रहे लोगों पर पथराव किया गया है. वहीं घटना के बाद स्थिती तनावपूर्ण बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: पेड़ से टकराया बालू लदा अनियंत्रित ट्रैक्टर, चालक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

जानकारी के बाद डीएम श्री नवीन, एसपी विश्वजीत दयाल, एसडीपीओ सतीश सुमन, एसडीओ सौरभ कुमार, टाउन थानाध्यक्ष मलयपुर थानाध्यक्ष सहित आधा दर्जन थाने की पुलिस व पुलिस लाइन से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया. जिनके द्वारा गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कराया गया. साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया. जबकि घटनास्थल से पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक बाइक को जब्त कर थाने लाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वह फिलहाल माहौल शांत है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं स्थानीय युवक विकी साहब ने बताया कि हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे. नीम मोहल्ला पहुंचते ही असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया. समझाने के बाद गाली गलौज भी की गई. वहीं नीमा मोहल्ले में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए पथराव मामले में जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा कि बीते रात्रि 9:00 बजे के आसपास मुझे जानकारी मिली थी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना हुई है. मेरे और जिलाधिकारी सहित सारे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को हटाया गया. 

प्रतिमा का भी विसर्जन कर दिया गया, तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. अभी हम लोगों के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती घटनास्थल पर कर दी गई है. आने वाले फेस्टिवल को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी लोग इस तरह के कारनामे करेंगे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं ज़ी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमलोग गणेश प्रतिमा विषर्जन को लेकर निकल रहे थे. वहीं दो मूर्ति एक साथ आया था, इस कारण पूरा जाम लग गया था. हमलोग जब तक कुछ समझ पाते एक पक्ष के द्वारा भारी पथराव किया जाने लगा. हमलोग पुलिस प्रशासन सहित सभी लोग को सुचना दिए, लेकिन पुलिस लेट पहुंची. दूसरी ओर दूसरे पक्ष की महिलाओं ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.

इनपुट- अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Jamui NewsBihar News

Trending news

MP Lovely Anand
कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान नाराज हुईं सांसद लवली आनंद, खाली कुर्सियां देख बिफरीं
Samastipur News
समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका
Bagaha News
मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला, बगहा में पत्रकारों पर केस दर्ज, विधायक ने बताया गलत
siwan news
Siwan News: 9 साल बाद पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड पर आया बड़ा फैसला, तीन दोषी करार
Chatra News
झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, प्रशासन पर उठे सवाल
Pawan Singh
पवन सिंह पर लगे गंभीर आरोप, अंजलि राघव ने तोड़ी चुप्पी
KC Tayagi
पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शर्मनाक : केसी त्यागी
rahul gandhi voter adhikar yatra
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा छपरा पहुंची, बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत
bihar chunav 2025
चौथी बार खिलेगा कमल या लालटेन दिखाकर मतदाता रोक देंगे भाजपा का विजयी रथ
Voter Rights Yatra
'हमने अवध में हराया, आप मगध में हराइए', बिहारियों से अखिलेश यादव की बड़ी अपील
;