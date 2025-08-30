Jamui News: जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, दो पक्षों में रोड़ेबाजी, कई लोग घायल

Jamui News: जमुई के नीमारंग मोहल्ले में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में पथराव हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए. हालात तनावपूर्ण रहे। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया और अतिरिक्त बल तैनात किया गया. स्थानीयों ने पुलिस पर देर से पहुंचने और पक्षपात का आरोप लगाया.
Jamui News: बिहार के जमुई टाउन थाना क्षेत्र के नीमारंग मोहल्ले में शुक्रवार की देर रात गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच रोड़ेबाजी हो गई. इस रोड़ेबाजी में आधा दर्जन लोगों को मामूली चोटे आई है. वहीं घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है. जिसमें कि साफ देखा जा सकता है कि असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा के द्वारा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जा रहे लोगों पर पथराव किया गया है. वहीं घटना के बाद स्थिती तनावपूर्ण बनी हुई है.
जानकारी के बाद डीएम श्री नवीन, एसपी विश्वजीत दयाल, एसडीपीओ सतीश सुमन, एसडीओ सौरभ कुमार, टाउन थानाध्यक्ष मलयपुर थानाध्यक्ष सहित आधा दर्जन थाने की पुलिस व पुलिस लाइन से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया. जिनके द्वारा गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कराया गया. साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया. जबकि घटनास्थल से पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक बाइक को जब्त कर थाने लाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वह फिलहाल माहौल शांत है.
मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं स्थानीय युवक विकी साहब ने बताया कि हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे. नीम मोहल्ला पहुंचते ही असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया. समझाने के बाद गाली गलौज भी की गई. वहीं नीमा मोहल्ले में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए पथराव मामले में जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा कि बीते रात्रि 9:00 बजे के आसपास मुझे जानकारी मिली थी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना हुई है. मेरे और जिलाधिकारी सहित सारे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को हटाया गया.
प्रतिमा का भी विसर्जन कर दिया गया, तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. अभी हम लोगों के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती घटनास्थल पर कर दी गई है. आने वाले फेस्टिवल को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी लोग इस तरह के कारनामे करेंगे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं ज़ी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमलोग गणेश प्रतिमा विषर्जन को लेकर निकल रहे थे. वहीं दो मूर्ति एक साथ आया था, इस कारण पूरा जाम लग गया था. हमलोग जब तक कुछ समझ पाते एक पक्ष के द्वारा भारी पथराव किया जाने लगा. हमलोग पुलिस प्रशासन सहित सभी लोग को सुचना दिए, लेकिन पुलिस लेट पहुंची. दूसरी ओर दूसरे पक्ष की महिलाओं ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.
इनपुट- अभिषेक निरला
