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जमुई में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल का LIVE वीडियो: दो गुटों में आमने-सामने की भिड़ंत, पुलिस के सामने हुई पत्थरबाजी

जमुई में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल का LIVE वीडियो सामने आया है. वीडियो में दो गुटों में आमने-सामने भिड़ंत होते हुए दिख रहा है. इस दौरान पुलिस के सामने ही पत्थरबाजी की घटना भी हुई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:03 AM IST
जमुई में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल का LIVE वीडियो: दो गुटों में आमने-सामने की भिड़ंत, पुलिस के सामने हुई पत्थरबाजी
Image Credit: जमुई में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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