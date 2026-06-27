/जमुई में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल का LIVE वीडियो: दो गुटों में आमने-सामने की भिड़ंत, पुलिस के सामने हुई पत्थरबाजी

झाझा थाना प्रभारी मिंटू सिंह ने बताया कि ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच ईंट-पत्थर चलने की सूचना मिली है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पथराव का आरोप लगा रहे हैं. पुलिस को भी दो-तीन लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस अपने स्तर पर पूरे घटनाक्रम की भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है और माहौल शांतिपूर्ण बताया जा रहा है.