/जमुई में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल का LIVE वीडियो: दो गुटों में आमने-सामने की भिड़ंत, पुलिस के सामने हुई पत्थरबाजी

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जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र स्थित गांधी चौक के समीप शुक्रवार (26 जून, 2026) की शाम मोहर्रम (ताजिया) जुलूस के दौरान हुए बवाल का लाइव वीडियो अब सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि दो जुलूस आमने-सामने आने के बाद माहौल बिगड़ गया और उपद्रवी खुले आम पत्थरबाजी की. वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है, लेकिन अचानक भड़की स्थिति के बीच उपद्रवी पत्थर फेंकते रहे. हालांकि, जी मीडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
जानें क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, पुरानी बाजार और गौगाकुरा गांव के ताजिया जुलूस गांधी चौक के समीप आमने-सामने आ गए. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद देखते ही देखते जमकर पथराव और मारपीट शुरू हो गई. घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई वाहनों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए. इस घटना में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं. दूसरे पक्ष के घायलों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. राज ने गंभीर रूप से घायल असलम अंसारी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल रेफर किया है.
अचानक शुरू हो गया पथराव
अस्पताल में भर्ती घायल असलम अंसारी ने आरोप लगाया कि पुरानी बाजार से ताजिया जुलूस निकल रहा था. इसी दौरान गौगाकुरा की झांकी वहां पहुंची और दूसरी ओर से अचानक पथराव शुरू कर दिया गया. उन्होंने मेराज, सरफराज सहित अन्य लोगों पर मारपीट का भी आरोप लगाया. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ राजेश कुमार, एसआई छेबर राम, नीतीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया. एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
झाझा थाना प्रभारी मिंटू सिंह ने बताया कि ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच ईंट-पत्थर चलने की सूचना मिली है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पथराव का आरोप लगा रहे हैं. पुलिस को भी दो-तीन लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस अपने स्तर पर पूरे घटनाक्रम की भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है और माहौल शांतिपूर्ण बताया जा रहा है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला