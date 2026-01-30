जमुई में बवाल: विसर्जन जुलूस में लाठी-डंडों से जंग, प्रतिमा छोड़ भागे लोग, हालात बेकाबू

Jamui Latest News: जमुई में प्रतिमा विसर्जन जुलूस में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई. इस दौरान विवाद को शांत कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया.
Trending Photos
जमुई: शहर के कल्याणपुर मोहल्ला में प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद शुक्रवार की रात हिंसक झड़प का रूप ले ली. लाठी डंडे के साथ विसर्जन जुलूस में शामिल युवक महाराजगंज चौक पर पहुंचते ही आपस में ही भिड़ गए और पुलिस के सामने जमकर मारपीट शुरू हो गई.
इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हंगामा शुरू हो गया. जब पुलिस झगड़े को शांत करने पहुंची तो कुछ युवकों ने पुलिस के साथ भी धक्का- मुक्की करना शुरू कर दिया. उसके बाद पुलिस जवानों ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया. काफी देर तक पुलिस ने सभी को खदेड़ा. जुलूस में शामिल लोग प्रतिमा को छोड़कर इधर-उधर भागने लगे. पूरे बाजार में भगदड़ मच गई. चारों ओर हंगामा हो गया. इस दौरान एक दर्जन से अधिक लोगों को चोटें लगने की बातें सामने आ रही है, लेकिन कोई इलाज के लिए सदर अस्पताल अबतक नहीं पहुंचे हैं सभी लोग इधर- उधर पुलिस से छिपकर इलाज करवा रहे हैं.
बताया जाता है कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर ही पहले कल्याणपुर मोहल्ला में दो युवक के बीच कहासुनी हुई थी. उसके बाद दोनों युवक अपना-अपना गुट बनाकर प्रतिमा विसर्जन जुलूस में आ गए. उसके बाद नाचने- गाने और उछलने- कूदने के दौरान ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए. दोनों तरफ से लाठी- डंडा चलना शुरू हो गया.
जानकारी के अनुसार, इस मारपीट में पुलिस जवानों को भी चोटें आई हैं. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने सरस्वती प्रतिमा का सुरक्षा के बीच विसर्जन कराया. उसके बाद घूम-घूमकर तनाव पूर्ण माहौल को फिलहाल शांत किया गया. स्थानीय लोगों की माने तो इस भगदड़ और हंगामा में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही बताई जा रही है. विसर्जन के लिए एक सप्ताह की लंबी अवधि कहीं न कहीं जिला और पुलिस प्रशासन की चूक को भी दर्शा रहा है.
वहीं, पूरे मामले को लेकर जमुई टाउन थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर कुछ आपसी तालमेल को लेकर विवाद हुआ था. हमलोगों ने फिलहाल शांत करा दिया है. लिहाजा माहौल बिल्कुल शांत है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला
यह भी पढ़ें:'सम्राट चौधरी के पास हीरो बनने का था मौका, चूक गए', सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान