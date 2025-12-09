Advertisement
बोनाफायड सर्टिफिकेट को लेकर बवाल, छात्र राजद ने डीएसएम कॉलेज गेट पर जड़ा ताला, दो हिरासत में, डेढ़ घंटे फंसे रहे छात्र

जमुई के डीएसएम कॉलेज में बोनाफायड सर्टिफिकेट नहीं मिलने से नाराज़ छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया. छात्र राजद सचिव नवीन कुमार ने आरोप लगाया कि तीन दिन की समय-सीमा के बावजूद छात्रों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे थे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:24 PM IST

जमुई: झाझा नगर क्षेत्र स्थित डीएसएम कॉलेज में छात्र राजद के विरोध प्रदर्शन ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया. मुंगेर विश्वविद्यालय छात्र राजद के सचिव नवीन कुमार की अगुवाई में बोनाफायड सर्टिफिकेट को लेकर नाराज छात्रों ने मंगलवार सुबह 11 बजे कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया. ताला लगते ही कॉलेज के अंदर मौजूद सैकड़ों छात्र-छात्राएं बाहर निकलने के लिए परेशान होने लगे. करीब डेढ़ घंटे तक कॉलेज पूरी तरह बंद जैसा माहौल बना रहा.

इस बात की सूचना मिलते ही प्रभारी प्रोफेसर राकेश पासवान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. बाहर हंगामा कर रहे सचिव नवीन और साथियों ने प्रो. पासवान पर मनमानी, छात्रों को सर्टिफिकेट नहीं देने, अभद्रता और छात्रों को धक्का देकर बाहर निकालने जैसे गंभीर आरोप लगाए. नवीन ने बताया कि दूर-दराज से आने वाले छात्रों को तीन दिन की समयसीमा के बावजूद बोनाफायड सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था. 

उन्होंने कहा कि पहले भी सितंबर व 28 नवंबर को प्राचार्य को शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. उधर, प्रो. राकेश पासवान ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि भीड़ अधिक रहने के कारण सर्टिफिकेट वितरण के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे. इसी दौरान नवीन अपने सहयोगी के लिए सर्टिफिकेट देने का दबाव बनाने लगा. मना करने पर उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कुछ छात्रों संग बवाल किया और गेट पर ताला जड़ दिया.

सूचना मिलते ही एसडीपीओ राजेश कुमार, एसएचओ संजय सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गेट खोलने से इनकार करने पर सचिव नवीन और उसके एक साथी को हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद करीब 1 घंटे 30 मिनट बाद ताला खोला गया, जिसके बाद इंटरनल परीक्षा दे रहे छात्रों ने राहत की सांस ली. एसडीपीओ ने कहा कि यदि कॉलेज प्राचार्य आवेदन देते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Jamui News

Jamui News
