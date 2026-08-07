'डीएम साहब! 14 किलोमीटर दूर बसमता कैसे जाएं?' आनन्दपुर में +2 स्कूल के आदेश पर भड़कीं छात्राएं

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जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड के आनन्दपुर स्थित +2 उच्च विद्यालय के संचालन को लेकर विवाद गहरा गया है. कई छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ समाहरणालय पहुंचीं और मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन कर जिला शिक्षा पदाधिकारी के फैसले पर सवाल उठाए. छात्राओं का आरोप है कि 22 जुलाई 2026 को जारी पत्रांक-272 के तहत विद्यालय को राजस्व ग्राम आनन्दपुर में संचालित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में एक महिला के आवेदन के आधार पर बिना स्थलीय जांच और भूमि अभिलेखों की जांच किए आदेश रद्द कर दिया गया.
'शॉर्टकट मार्ग भी सुरक्षित नहीं'
प्रदर्शन के दौरान छात्रा राजनंदनी कुमारी ने कहा कि वे डीएम से मिलने आई हैं और किसी भी कीमत पर बसमता स्थित विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगी. उन्होंने बताया कि बसमता विद्यालय की दूरी करीब 14 किलोमीटर है. वहां पहुंचने के लिए बांगरडीह हाई स्कूल के रास्ते से गुजरना पड़ता है. शॉर्टकट मार्ग भी सुरक्षित नहीं है, जिससे छात्राओं को रोजाना आवागमन में परेशानी और सुरक्षा संबंधी चिंता बनी रहती है.
आज तक कोई अधिकारी विद्यालय की स्थिति देखने नहीं आया: छात्राएं
छात्राओं ने कहा कि पहले विद्यालय के आनन्दपुर में संचालित होने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन बाद में बिना किसी अधिकारी के स्थल निरीक्षण किए उसे निरस्त कर दिया गया. उनका कहना था कि आज तक कोई अधिकारी विद्यालय की स्थिति देखने नहीं आया और न ही शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की गई. इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और भविष्य पर संकट मंडरा रहा है.
डीएम ने जांच टीम गठित करने का दिया निर्देश
छात्राओं और अभिभावकों ने डीएम से मामले में निष्पक्ष जांच कर विद्यालय का संचालन आनन्दपुर में ही सुनिश्चित करने की मांग की. मामले की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी नवीन ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है. यह टीम आनन्दपुर जाकर स्थल निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला