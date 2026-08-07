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'डीएम साहब! 14 किलोमीटर दूर बसमता कैसे जाएं?' आनन्दपुर में +2 स्कूल के आदेश पर भड़कीं छात्राएं

Jamui News: जमुई के आनन्दपुर में +2 विद्यालय संचालन को लेकर बवाल मच गया है. छात्राओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया. छात्राओं ने कहा कि 14 किलोमीटर दूर बसमता नहीं जाएंगे. वहीं, डीएम ने जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 07, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:59 PM IST
'डीएम साहब! 14 किलोमीटर दूर बसमता कैसे जाएं?' आनन्दपुर में +2 स्कूल के आदेश पर भड़कीं छात्राएं
Image Credit: (Z News) आनन्दपुर में +2 स्कूल के आदेश पर भड़कीं छात्राएं, डीएम दफ्तर में भारी बवाल

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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