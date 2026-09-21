/सड़क पर चलना मुश्किल: स्कूटी पर घूम रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, कुछ मनचलों ने रोककर शुरू कर दी छेड़खानी, FIR के बाद SIT गठित

जमुई जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां शाम के वक्त एक स्कूटी पर घूम रहे लड़का-लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ मनचलों को लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए साफ देखा जा सकता है. शोहदे लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ मार रहे हैं, जबकि लड़की उनसे हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग कर रही है. लड़के ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई. वायरल वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. वीडियो सामने आने के बाद जमुई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.