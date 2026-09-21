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सड़क पर चलना मुश्किल: स्कूटी पर घूम रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, कुछ मनचलों ने रोककर शुरू कर दी छेड़खानी, FIR के बाद SIT गठित

जमुई जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर शाम स्कूटी से घूमने निकले प्रेमी-प्रेमिका के साथ कुछ युवकों द्वारा छेड़खानी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो टाउन थाना क्षेत्र से सटे लखीसराय-जमुई बॉर्डर इलाके का बताया जा रहा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 21, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:22 PM IST
सड़क पर चलना मुश्किल: स्कूटी पर घूम रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, कुछ मनचलों ने रोककर शुरू कर दी छेड़खानी, FIR के बाद SIT गठित
Image Credit: जमुईः स्कूटी पर घूम रहे थे लड़का-लड़की, कुछ युवकों ने रोककर की छेड़छाड़, वीडियो वायरल (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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