/सड़क पर चलना मुश्किल: स्कूटी पर घूम रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, कुछ मनचलों ने रोककर शुरू कर दी छेड़खानी, FIR के बाद SIT गठित

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जमुई जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां शाम के वक्त एक स्कूटी पर घूम रहे लड़का-लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ मनचलों को लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए साफ देखा जा सकता है. शोहदे लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ मार रहे हैं, जबकि लड़की उनसे हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग कर रही है. लड़के ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई. वायरल वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. वीडियो सामने आने के बाद जमुई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
वायरल वीडियो टाउन थाना क्षेत्र से सटे लखीसराय-जमुई बॉर्डर इलाके का बताया जा रहा है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहे लड़का और लड़की कक्षा 10 में पढ़ते हैं. दोनों जमुई शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं. बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम दोनों कोचिंग के बाद स्कूटी से घूमने निकले थे. इसी दौरान जमुई-लखीसराय रोड पर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया. इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि, ज़ी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया
यह वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग भी डर गए हैं. उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. वहीं, पुलिस ने वायरल वीडियो पर त्वरित एक्शन लेते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस वीडियो के आधार पर दूसरे लोगों की पहचान भी कर रही है. इस मामले को लेकर साइबर डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला लखीसराय और जमुई के बॉर्डर इलाके का बताया जा रहा है. जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SIT गठित
इस घटना को लेकर जमुई जिला पदाधिकारी नवीन ने घटना की पुष्टि करते हुए प्रेस रिलीज जारी की है. उन्होंने कहा कि यह घटना 19 तारीख की है और इसको लेकर FIR दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि घटना को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है. जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि मामले में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है. आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन किया गया है और टीम लगातार छानबीन कर रही है.
राजद ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा
इस मामले में आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने सम्राट सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जमुई में जो घटना हुई है वो मानवता को शर्मसार करने वाली है. बिहार में शासन और प्रशासन पंगु हो चुका है. अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है. बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है. इसी तरह से आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि ये कैसी सरकार है, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. ये लोग सीना ठोककर कहते हैं कि 12 बजे रात बेटियां घूमती है. अब तो कई सुरक्षित ही नहीं है. बिहार के अंदर भय का वातावरण पैदा हो रहा है. सत्ता में बैठे लोगों को एक बार देखना चाहिए कि बिहार का सर शर्म से झुका है.
रिपोर्ट- अभिषेक