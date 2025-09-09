जमुई में गौ-तस्करों के हौसले बुलंद, दिनदहाड़े हिंदू स्वाभिमान संगठन के सदस्य पर किया जानलेवा हमला

जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र के गारो नवादा गांव में रविवार को बड़ा हमला हुआ. करीब 10 से 15 युवकों ने हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हमले में घायल युवक की पहचान मलयपुर थाना क्षेत्र के गढ़वा कटौना गांव निवासी दिनबंधु तिवारी के रूप में हुई है.

घायल दिनबंधु तिवारी ने बताया कि वह हिंदू स्वाभिमान संगठन से जुड़े हैं और गौ-रक्षा का कार्य करते हैं. उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को उन्होंने अवैध मवेशी से लदे एक पिकअप वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था. इसी बात से नाराज होकर गौ-तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया.

दिनबंधु तिवारी ने बताया कि हमलावरों ने पहले गांव में ही उनकी पिटाई की और फिर नदी किनारे बने पोस्टमार्टम हाउस के पास ले जाकर दोबारा हमला किया. हमलावरों ने उन्हें मरा समझकर वहीं छोड़ दिया. किसी तरह वह भागकर मध निषेध थाना पहुंचे, जहां से उन्हें टाउन थाना भेजा गया. बाद में महिला थाना पुलिस ने उन्हें 112 वाहन से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

घायल के परिजनों और संगठन के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी न तो टाउन थाना पुलिस और न ही कोई अन्य अधिकारी अब तक मिलने पहुंचे हैं.

इस घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव फैल गया है. हिंदू स्वाभिमान संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है.

इनपुट- अभिषेक निरला

