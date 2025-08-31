Jamui News: जमुई जेल में कैदी की मौत को भाकपा माले ने बताया संस्थानिक हत्या, सुपरिटेंडेंट का किया पुतला दहन

Jamui News: बिहार के जमुई जेल में बंद कैदी डब्लू चौधरी की मौत को लेकर भाकपा माले ने इसे 'संस्थानिक हत्या' करार दिया है. इस घटना के विरोध में भाकपा माले प्रखंड कमिटी चकाई की ओर से कार्यकर्ताओं ने शनिवार को चकाई मुख्य चौक पर जमुई जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट का पुतला दहन किया. इससे पहले कार्यकर्ता माले कार्यालय से जुलूस निकालते हुए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे. पुतला दहन के बाद आयोजित सभा की अध्यक्षता आदिवासी किसान नेता कॉमरेड कालू मरांडी ने की. मौके पर प्रखंड सचिव कॉमरेड मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि डब्लू चौधरी की जमुई जेल में निर्ममता पूर्वक हत्या की गई, जो एक संस्थानिक हत्या है.

उन्होंने आरोप लगाया कि जेल के अंदर कैदियों से अवैध वसूली होती है, दबंग कैदियों द्वारा कमजोर कैदियों से रहने के एवज में मोटी रकम ली जाती है. साथ ही जेल में मोबाइल फोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और अपराध का संचालन भी वहीं से होता है. उन्होंने बताया कि डब्लू चौधरी के परिवार से दस हजार रुपए की मांग जेल में चल रहे मोबाइल फोन से ही की गई थी. यह सब जेलर एवं जेल सुपरिटेंडेंट की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है. पाण्डेय ने मांग की कि मामले की उच्चस्तरीय जांच हो तथा जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए.

वहीं युवा नेता राहुल कुमार यादव ने कहा कि मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए. इस मौके पर प्रदीप मंडल, सीताराम यादव, रुपन साह, राजकिशोर किस्कू, अजीम अंसारी, खुबलाल राणा, भैरो सिंह, बाजो ठाकुर, मैनेजर सिंह, सकलदेव राय, अशोक राय, बालदेव राय, एतवा हेम्ब्रम, फेंकू यादव, छोटन मरांडी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

इनपुट- अभिषेक निरला

