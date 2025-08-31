Jamui News: जमुई जेल में कैदी की मौत को भाकपा माले ने बताया संस्थानिक हत्या, सुपरिटेंडेंट का किया पुतला दहन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2903922
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui News: जमुई जेल में कैदी की मौत को भाकपा माले ने बताया संस्थानिक हत्या, सुपरिटेंडेंट का किया पुतला दहन

Jamui News: जमुई जेल में कैदी डब्लू चौधरी की मौत को भाकपा माले ने 'संस्थानिक हत्या' बताया. चकाई में प्रदर्शन कर जेलर और सुपरिटेंडेंट का पुतला फूंका गया. नेताओं ने जेल में अवैध वसूली और मोबाइल के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:54 PM IST

Trending Photos

जमुई जेल में कैदी की मौत को भाकपा माले ने बताया संस्थानिक हत्या
जमुई जेल में कैदी की मौत को भाकपा माले ने बताया संस्थानिक हत्या

Jamui News: बिहार के जमुई जेल में बंद कैदी डब्लू चौधरी की मौत को लेकर भाकपा माले ने इसे 'संस्थानिक हत्या' करार दिया है. इस घटना के विरोध में भाकपा माले प्रखंड कमिटी चकाई की ओर से कार्यकर्ताओं ने शनिवार को चकाई मुख्य चौक पर जमुई जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट का पुतला दहन किया. इससे पहले कार्यकर्ता माले कार्यालय से जुलूस निकालते हुए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे. पुतला दहन के बाद आयोजित सभा की अध्यक्षता आदिवासी किसान नेता कॉमरेड कालू मरांडी ने की. मौके पर प्रखंड सचिव कॉमरेड मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि डब्लू चौधरी की जमुई जेल में निर्ममता पूर्वक हत्या की गई, जो एक संस्थानिक हत्या है. 

यह भी पढ़ें: पेड़ से टकराया बालू लदा अनियंत्रित ट्रैक्टर, चालक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

उन्होंने आरोप लगाया कि जेल के अंदर कैदियों से अवैध वसूली होती है, दबंग कैदियों द्वारा कमजोर कैदियों से रहने के एवज में मोटी रकम ली जाती है. साथ ही जेल में मोबाइल फोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और अपराध का संचालन भी वहीं से होता है. उन्होंने बताया कि डब्लू चौधरी के परिवार से दस हजार रुपए की मांग जेल में चल रहे मोबाइल फोन से ही की गई थी. यह सब जेलर एवं जेल सुपरिटेंडेंट की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है. पाण्डेय ने मांग की कि मामले की उच्चस्तरीय जांच हो तथा जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं युवा नेता राहुल कुमार यादव ने कहा कि मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए. इस मौके पर प्रदीप मंडल, सीताराम यादव, रुपन साह, राजकिशोर किस्कू, अजीम अंसारी, खुबलाल राणा, भैरो सिंह, बाजो ठाकुर, मैनेजर सिंह, सकलदेव राय, अशोक राय, बालदेव राय, एतवा हेम्ब्रम, फेंकू यादव, छोटन मरांडी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

इनपुट- अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Jamui NewsCPIMLcrime newsBihar News

Trending news

Jamui News
जेल में कैदी की मौत को माले ने बताया संस्थानिक हत्या, सुपरिटेंडेंट का किया पुतला दहन
Muzaffarpur News
नकली शराब कारोबार का पर्दाफाश, मौके से बोतलें और सीलिंग मशीन के साथ 3 गिरफ्तार
Bhojpuri Cinema
‘आप नहीं तो मैं कुछ नहीं’, अक्षरा सिंह ने जन्मदिन पर किसे दिल से किया शुक्रिया
Upendra Kushwaha
Bihar Politics: वोटर अधिकार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज
Jehanabad news
'तेजस्वी CM उम्मीदवार नहीं, राहुल की कथनी-करनी में फर्क', संतोष सुमन का बड़ा बयान
Bihar politics
राहुल गांधी और तेजस्वी पर बरसे सम्राट, कहा- जनता को तय करना है विकास चाहिए या विनाश
Tejashwi Yadav
'वे लालची और धोखेबाज हैं', तेजस्वी के CM फेस वाले बयान पर भाजपा नेता का पलटवार
BSanjay Seth
Bihar Politics: 'अगर वोट चोरी हुई तो कांग्रेस की सरकारें कैसे बनी?': संजय सेठ
Bihar News
कौन हैं 'सोलर दीदी' देवकी देवी, जिनकी कहानी पीएम मोदी ने Mann Ki Baat में सुनाई
Bihar News
'वे हसीन सपने देख रहे हैं', BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
;